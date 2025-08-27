Ataque a la escuela católica de Minneapolis: el jefe de la policía dijo que “no hay indicios de otros sospechosos directamente involucrados" y afirmó que el tirador no tenía antecedentes penales

Publicado por Agustina Blanco 27 de agosto, 2025

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, proporcionó detalles en una conferencia de prensa sobre el trágico hecho en la Iglesia de la Anunciación, adyacente a la Escuela Católica Annunciation, que sacudió a la comunidad de Minneapolis.

O’Hara señaló que el tirador identificado como Robin Westman de 23 años, se acercó al exterior del edificio, vestido de negro, y abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia, apuntando directamente a los niños sentados en los bancos. Westman, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, todas compradas recientemente y de forma legal. En esa línea, el jefe de la policía señaló: "No hay indicios de otros sospechosos directamente involucrados en la ejecución de este ataque" y explicó que el tirador, que no tenía antecedentes penales, disparó decenas de rondas en unos pocos minutos antes de suicidarse con una herida autoinfligida.

Sobre el motivo y el manifesto del tirador



O'Hara reveló que Westman publicó un "manifiesto" programado para salir en YouTube, que incluía escritos perturbadores y parecía mostrar al tirador en la escena. "También tenemos conocimiento de un manifiesto que el tirador tuvo tiempo de publicar en YouTube", dijo el jefe de policía. El contenido fue eliminado con la ayuda del FBI y ahora está bajo revisión activa por los investigadores para desarrollar un posible motivo.

En esa línea, el jefe de la policía señaló que "no tenemos un motivo en este momento", agregó O'Hara cuando se le preguntó si se investiga como un crimen de odio contra los católicos.

Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia está investigando el tiroteo como "un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos".

Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:



The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.



There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.



The… https://t.co/ErFZpSieKS — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025

Aunque las autoridades no pueden confirmar aún una conexión directa entre Westman y la iglesia, se está investigando de cerca. Según informes, Westman se graduó de la escuela primaria Annunciation en 2017 y su madre trabajó allí desde 2016 hasta 2021.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, describió el evento como un encuentro con "el mal, el horror y la muerte" en lugar de aprendizaje y alegría. "No debería haber palabras para este tipo de incidentes, porque no deberían suceder, y no hay palabras que puedan aliviar el dolor de las familias hoy", dijo Walz durante la conferencia de prensa.

Las víctimas Los dos niños fallecidos fueron declarados muertos en el lugar, mientras que las 17 personas heridas sufrieron una variedad de lesiones, pero se espera que todas sobrevivan. "Creo que todos ellos tienen a sus padres con ellos ahora y se espera que sobrevivan", dijo O'Hara, en la conferencia.



Entre los heridos, 14 son niños de entre 6 y 15 años, y tres son adultos de unos 80 años que asistían a la misa.



Por su parte, Matthew DeBoer, director de la escuela Annunciation, recordó a las víctimas en un emotivo mensaje: "Hoy perdimos a dos ángeles. Por favor, sigan orando por quienes aún reciben atención médica” y agregó: "Los quiero. Son muy valientes y siento mucho que nos haya pasado esto hoy".

De igual manera, el arzobispo Bernard Hebda, de la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis, enfatizó la esperanza comunitaria: "Hermanos y hermanas, tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza". Hebda mencionó que ha recibido mensajes de oración de todo el país y notó cómo las familias se unen para apoyarse mutuamente.

Acciones heroicas



El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, elogió al personal docente por sus esfuerzos a los que calificó como “heroicos” y señaló: "A lo largo de la mañana, hemos visto a esta extraordinaria familia de Minneapolis dar un paso al frente de miles de maneras diferentes".

"Quiero agradecerles especialmente, y estamos muy agradecidos con todo el profesorado de Annunciation. Su actuación durante una grave amenaza y peligro fue heroica. Este es un evento trágico y horrible que jamás debería ocurrir, y habría sido aún más trágico y horrible si no hubieran intervenido, a veces incluso poniéndose en peligro para proteger a los demás. Por horrible que haya sido, podría haber sido mucho peor".

DeBoer, también señaló las "acciones heroicas" de los maestros: "A los pocos segundos de que comenzara esta situación, nuestros maestros se convirtieron en héroes. Los niños fueron agachados, los adultos protegían a los niños, los niños mayores protegían a los niños más pequeños y, como escuchamos antes, podría haber sido mucho peor sin su acción heroica. Esto fue una pesadilla, pero llamamos a nuestro personal el equipo de ensueño".

El tiroteo “más difícil”

O'Hara mencionó que los agentes de policía están traumatizados por lo que vieron, similar a los niños y el personal. "Las docenas de oficiales que respondieron a la escena, muchos de ellos están profundamente traumatizados por lo que vieron, como obviamente lo están todos los niños", dijo. Además señaló que este tiroteo es el cuarto en Minneapolis en las últimas 24 horas, aunque no están relacionados, y O'Hara lo describió como "el más difícil".

La Administración Trump ordenó que las banderas ondeen a media asta



El presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta el domingo en honor a las víctimas. El FBI y otras agencias federales, incluyendo la ATF, están colaborando en la investigación.

President Donald J. Trump just signed a Proclamation honoring the victims of the tragedy in Minneapolis, Minnesota.



Here is the text of the Proclamation:



As a mark of respect for the victims of the senseless acts of violence perpetrated on August 27, 2025, in Minneapolis,… — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2025