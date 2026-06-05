John Fetterman acorrala a Graham Platner y le exige publicar los mensajes con mujeres misteriosas en la polémica plataforma Kik

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de junio, 2026

La campaña del aspirante de la izquierda radical al Senado por el estado de Maine, Graham Platner, ahora enfrenta ataques que provienen de las propias filas del Partido Demócrata.

El senador por Pensilvania, John Fetterman, arremetió con dureza contra el candidato progresista debido a su historial de declaraciones incendiarias y el escándalo persistente en torno a su perfil activo en la polémica plataforma de mensajería anónima Kik.

Durante una entrevista concedida al presentador Sean Hannity en Fox News, Fetterman aprovechó para ironizar sobre los cuestionamientos que el propio Platner le había hecho en el pasado respecto a su informal manera de vestir.

"Este es un tipo que tenía un problema conmigo, por cómo me visto, pero no pareció tener problemas para posar en una toalla en un sitio web asqueroso que constantemente tenía serios problemas sobre ese tipo de depravaciones", comentó el senador de Pensilvania.

El desafío de los mensajes y la incógnita sobre la verificación de edad

La controversia escaló cuando Fetterman emplazó directamente a Platner —conocido en la plataforma bajo el usuario "P-Hustle"— a transparentar el contenido de los mensajes explícitos que presuntamente intercambió con múltiples mujeres mientras estaba casado.

"Hagamos un trato. Le diré a P-Hustle que usaré un traje todos los días si publica todos esos mensajes de texto y mensajes que ha tenido... con la docena de mujeres", dijo el legislador.

El núcleo del reclamo de Fetterman apunta a las severas dudas que pesan sobre Kik, una aplicación calificada por organismos de seguridad como un entorno de alto riesgo debido a su nula verificación de edad.

"Puedes demostrarle a Estados Unidos... qué hay en estas conversaciones. ¿Puede P-Hustle demostrar qué edad tienen esas personas?", cuestionó Fetterman, argumentando que si el candidato de Maine no tiene "nada que ocultar", debería hacer públicas las comunicaciones de inmediato.

La campaña de Platner, que previamente admitió al Wall Street Journal la propiedad de la cuenta creada en 2016, no emitió comentarios inmediatos ante los requerimientos de la prensa.

Un historial de retórica radical que fractura al Partido Demócrata

Fetterman fue tajante al señalar que no está dispuesto a respaldar políticamente a un perfil con los antecedentes de Platner.

"Como demócrata, nunca le voy a llevar el agua a un tipo que llama a un héroe estadounidense 'tonto hijo de p...', o a alguien que difama a Chris Kyle... y afirmó que le estaba disparando a civiles inocentes", sentenció.

Las críticas aluden al polémico historial del candidato en foros de Reddit, donde además de proferir insultos contra militares, defendió la infidelidad y utilizó epítetos despectivos contra la población rural blanca.

A esto se suma la persistente controversia por un video donde Platner desacreditaba a un histórico francotirador de los Navy SEALs y el escándalo en torno a su antiguo tatuaje del cráneo Totenkopf, un símbolo inequívocamente ligado a las SS nazis.

"Ha dicho tantas cosas ofensivas que es difícil mantenerse al día", resumió Fetterman.