Publicado por Virginia Martínez 27 de agosto, 2025

La Policía respondió la mañana de este miércoles a un tiroteo durante una misa en celebración de la primera semana de escuela para los alumnos de la Annunciation Catholic School, en Minneapolis, Minnesota. Dos niños, de 8 y 10 años, murieron en el ataque.

Durante la celebración, un hombre disparó desde las ventanas contra los niños y celebrantes que se encontraban dentro. "El tirador iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola", dijo el jefe de Policía Brian O'Hara. "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que estaban rezando".

Además de los dos menores muertos, otros 14 resultaron heridos. Dos niños se encuentran en condición crítica. La cifra total de heridos, incluyendo adultos, es de 17.

La ciudad confirmó por sus canales oficiales que el tirador había sido contenido y que no había "amenaza activa para la comunidad en este momento". Asimismo, instó a la gente a "mantenerse alejada de la zona para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas". El jefe Brian O'Hara añadió luego que el atacante se había quitado la vida.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, fue el primero en confirmar que había víctimas menores de edad. "Estos niños estaban literalmente rezando", afirmó en conferencia de prensa. Lo que les pido a todos es que estén atentos" a las familias de las víctimas, dijo antes de anunciar que se estaba instalando un centro de asistencia. "Este tipo de actos malvados nunca deberían ocurrir, y ocurren con demasiada frecuencia".

El presidente Trump escribió que había sido "informado detalladamente sobre el trágico tiroteo". "El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá atenta a esta terrible situación", escribió. "¡Únanse a mí para rezar por todos los afectados!".

El gobernador Tim Walz también acudió a redes sociales, asegurando que había sido informado y que las fuerzas de seguridad locales se encontraban en la zona. "Rezo por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de colegio se ha visto empañada por este horrible acto de violencia".