"¡El mayor rally de la historia!": Trump anuncia un gran evento en Washington DC para el 24 de junio

Publicado por Joaquín Núñez 4 de junio, 2026

Donald Trump anunció un gran evento en Washington DC para el próximo 24 de junio. En su cuenta de Truth Social y en vísperas del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, el presidente anticipó el "mayor rally de la historia".

El evento reemplazaría la anterior ceremonia inaugural de la Great American State Fair, en la que iban a participar varios artistas musicales que finalmente terminaron declinando la invitación, alegando cuestiones políticas. La apertura iba a realizarse en el National Mall de DC, para dar inicio al evento que se extendería del 25 de junio al 10 de julio con exhibiciones históricas y atracciones de los 50 estados.

Tras la salida de varios artistas del concierto inaugural, entre ellos Bret Michaels, Martina McBride, The Commodores y Young MC, el presidente había anticipado que podría reemplazar el acto por uno más político, lo cual terminó confirmando en la tarde del jueves.

"El miércoles 24 de junio, a las 19:00 h, en la magnífica Washington DC, ahora totalmente renovada y una de las ciudades más seguras del mundo, y para celebrar los 250 años de historia de nuestro país, os ofreceremos, EN DIRECTO, ¡el mayor rally de la historia! Será especial en todos los sentidos: ¡un rally que acabará con todos los rallies! No queremos cantantes sin talento, pero con cachés desorbitados que os hagan dormir; les hemos dicho a todos que se queden en casa", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

"Lo único que queremos es a ustedes, a mí, a unos cuantos oradores y la mejor música que se haya tocado jamás, ¡la misma música que han escuchado durante años!", añadió.

Además, el anuncio se produce en medio de una serie de iniciativas impulsadas por Trump para transformar físicamente la capital estadounidense. Bajo la coordinación del Departamento del Interior y otras agencias federales, la Administración ha destinado recursos a la restauración de fuentes, monumentos y parques históricos.