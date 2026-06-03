Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother', condenado a prisión por intentar matar a su exnovia

Publicado por Williams Perdomo 3 de junio, 2026

El actor Nick Pasqual, conocido por una breve aparición en la serie How I Met Your Mother, fue condenado a 32 años a cadena perpetua por el intento de asesinato de su exnovia, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn. La sentencia fue dictada el martes en California.

El mes pasado, un jurado declaró culpable a Pasqual de intento de asesinato, violación, allanamiento de morada en primer grado y otros delitos relacionados con violencia doméstica. Los cargos se derivan de un ataque ocurrido en mayo de 2024.

Según los fiscales, Pasqual irrumpió en la vivienda de Shehorn y la apuñaló más de 20 veces. La víctima sobrevivió al ataque, fue sometida a tratamiento médico de emergencia y posteriormente testificó durante el juicio.

Tras conocerse la sentencia, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que la condena responsabiliza a Pasqual por los “horribles crímenes” cometidos contra una persona que “alguna vez lo amó y confió en él”. También destacó que el testimonio de Shehorn fue fundamental para lograr el veredicto de culpabilidad.

"La sentencia de hoy, de 32 años a cadena perpetua, responsabiliza a Nick Pasqual por los horribles crímenes que cometió contra alguien que alguna vez lo amó y confió en él", declaró el fiscal de distrito Nathan J. Hochman en unos comentarios recogidos por Fox 11.

"Allie Shehorn sobrevivió milagrosamente y, con gran valentía, testificó ante su agresor en el tribunal sobre la brutalidad que sufrió. Su testimonio fue crucial para lograr el veredicto de culpabilidad y evitar que el Sr. Pasqual quedara impune y pudiera volver a lastimar a nadie", agregó.

Las autoridades sostienen que, después del ataque, Pasqual huyó de California y fue detenido posteriormente en un puesto de control fronterizo en Texas.

Pasqual tuvo una participación menor en un episodio de How I Met Your Mother emitido en 2011 y también apareció en otros proyectos audiovisuales en papeles secundarios.