Confirman el primer caso del gusano barrenador que devora tejido vivo en EE UU en más de 60 años

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

El Departamento de Agricultura, a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), confirmó la detección de un caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo (New World Screwworm, NWS) en un bovino del condado de Zavala, Texas.

El NWS es una plaga que afecta al ganado, mascotas y fauna silvestre, y con menor frecuencia a personas y aves. Las larvas de este parásito penetran el tejido vivo de los animales, provocando lesiones graves y pérdidas económicas en la producción pecuaria.

Según informó el USDA, el animal afectado es un becerro de tres semanas de nacido en el que se identificaron larvas en la zona umbilical. Hasta el momento no se han registrado nuevos casos.

“Todos los modelos mostraban que el gusano barrenador del Nuevo Mundo ingresaría al país en 2025; sin embargo, gracias al trabajo realizado por toda la administración Trump y nuestros socios de la industria, así como autoridades estatales y locales, logramos ganar tiempo para este momento”, declaró Dudley Hoskins, subsecretario de Programas de Comercialización y Regulación del USDA.

Hoskins señaló que el USDA ha invertido en herramientas para eliminar la plaga desde que comenzaron a aumentar los casos en Centroamérica y México. “Estados Unidos ya derrotó esta plaga antes y volveremos a hacerlo”, afirmó.

Las autoridades federales y estatales de Texas activaron de inmediato medidas de contención y erradicación contempladas en el plan de respuesta para el NWS. Entre las acciones anunciadas se encuentran la conformación de un comando unificado de respuesta con la Comisión de Salud Animal de Texas, el establecimiento de una zona infestada de 20 kilómetros alrededor del sitio de detección, la implementación de cuarentenas y controles de movimiento, así como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

El USDA también informó que acelerará la liberación dirigida de moscas estériles mediante cámaras terrestres en la zona afectada, complementando los cuatro millones de moscas estériles que ya se liberan semanalmente por vía aérea. Asimismo, aumentará el número de trampas para detectar la presencia del insecto en áreas fronterizas y cercanas a la zona de dispersión.

Otras medidas incluyen estrategias de vigilancia y manejo en fauna silvestre, campañas informativas dirigidas a la población local y el apoyo de la Reserva Nacional Veterinaria, que podrá proporcionar tratamientos, equipos y respaldo logístico según sea necesario.

La agencia federal instó a los residentes del área a revisar a sus mascotas y animales de producción para detectar posibles signos de infestación, como heridas que drenan o aumentan de tamaño, molestias inusuales o la presencia de larvas y huevos alrededor de heridas y aberturas corporales, incluyendo nariz, orejas, genitales y ombligos de animales recién nacidos.

El USDA recordó que, aunque los casos en humanos son poco frecuentes, cualquier persona que observe lesiones sospechosas o crea haber contraído la infestación debe buscar atención médica inmediata.