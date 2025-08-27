La FDA rescinde las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas COVID-19

Publicado por Agustina Blanco 27 de agosto, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha revocado las Autorizaciones de Uso de Emergencia (EUA) para las vacunas contra el COVID-19, según informó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. en una publicación en X.

I promised 4 things:



1. to end covid vaccine mandates.



2. to keep vaccines available to people who want them, especially the vulnerable.



3. to demand placebo-controlled trials from companies.



4. to end the emergency.



In a series of FDA actions today we accomplished… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 27, 2025

Esta decisión busca cumplir cuatro objetivos clave:

Poner fin a la emergencia de salud pública

Eliminar los mandatos de vacunación

Mantener las vacunas disponibles para quienes las deseen, especialmente las personas vulnerables

Exigir ensayos clínicos controlados con placebo a las farmacéuticas

Además, Kennedy destacó que la FDA ha otorgado autorizaciones de comercialización completas para las vacunas de Moderna (para mayores de 6 meses), Pfizer (para mayores de 5 meses) y Novavax (para mayores de 12 meses). Estas autorizaciones garantizan que las vacunas permanezcan disponibles para quienes las elijan tras consultar con sus médicos, especialmente para las poblaciones de mayor riesgo.

La emergencia de salud pública durante la Administración Biden



La emergencia de salud pública por COVID-19, declarada durante la Administración Biden, finalizó oficialmente el 11 de mayo de 2023. Durante la pandemia, las vacunas de Pfizer y Moderna fueron autorizadas bajo EUAs antes de recibir la aprobación completa de la FDA en 2021 y 2022, respectivamente.

En 2021, Kennedy había solicitado públicamente a la FDA que rescindiera las EUAs para las vacunas contra el COVID-19, argumentando preocupaciones sobre su uso generalizado.

Ya como secretario de Salud de la Administración Trump, Kennedy anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han ajustado sus recomendaciones, desaconsejando la vacunación contra el COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas sin factores de riesgo.