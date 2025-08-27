Voz media US Voz.us
La FDA rescinde las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas COVID-19

La decisión del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. busca cumplir cuatro objetivos clave: poner fin a la emergencia de salud pública, eliminar los mandatos de vacunación, mantener las vacunas disponibles para quienes las deseen y exigir ensayos clínicos controlados con placebo a las farmacéuticas.

Frascos de vacunas del COVID-19 (Archivo) (Photo by BAY ISMOYO / AFP)

Frascos de vacunas del COVID-19 (Archivo) (Photo by BAY ISMOYO / AFP)AFP

Agustina Blanco
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha revocado las Autorizaciones de Uso de Emergencia (EUA) para las vacunas contra el COVID-19, según informó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. en una publicación en X.

Esta decisión busca cumplir cuatro objetivos clave: 

  • Poner fin a la emergencia de salud pública
  • Eliminar los mandatos de vacunación
  • Mantener las vacunas disponibles para quienes las deseen, especialmente las personas vulnerables
  • Exigir ensayos clínicos controlados con placebo a las farmacéuticas

Además, Kennedy destacó que la FDA ha otorgado autorizaciones de comercialización completas para las vacunas de Moderna (para mayores de 6 meses), Pfizer (para mayores de 5 meses) y Novavax (para mayores de 12 meses). Estas autorizaciones garantizan que las vacunas permanezcan disponibles para quienes las elijan tras consultar con sus médicos, especialmente para las poblaciones de mayor riesgo.

La emergencia de salud pública durante la Administración Biden

La emergencia de salud pública por COVID-19, declarada durante la Administración Biden, finalizó oficialmente el 11 de mayo de 2023. Durante la pandemia, las vacunas de Pfizer y Moderna fueron autorizadas bajo EUAs antes de recibir la aprobación completa de la FDA en 2021 y 2022, respectivamente.

En 2021, Kennedy había solicitado públicamente a la FDA que rescindiera las EUAs para las vacunas contra el COVID-19, argumentando preocupaciones sobre su uso generalizado. 

Ya como secretario de Salud de la Administración Trump, Kennedy anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han ajustado sus recomendaciones, desaconsejando la vacunación contra el COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas sin factores de riesgo.

Cambios en las recomendaciones 

El mes pasado, la FDA otorgó la aprobación total a la vacuna de Moderna para niños en riesgo de entre 6 meses y 11 años, marcando un hecho importante al ser la primera vacuna para este grupo etario en recibir una autorización completa sin depender de una EUA. Anteriormente, las vacunas contra el COVID-19 estaban disponibles para todos los niños, independientemente de su estado de salud.

