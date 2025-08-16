Un joven se declara culpable de agresión antisemita contra estudiantes judíos cerca de la Universidad Estatal de Ohio

Publicado por Agustina Blanco 16 de agosto, 2025

En un caso que ha sacudido a la comunidad de Columbus, Ohio, un joven de 20 años, Timur Mamatov, se declaró culpable de perpetrar un crimen de odio contra estudiantes judíos en las cercanías de la Universidad Estatal de Ohio.

La agresión, motivada por el antisemitismo, ocurrió el 10 de noviembre de 2023 y dejó a dos estudiantes con lesiones graves, incluyendo fracturas en la mandíbula y la nariz.

El hecho

Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia (DOJ), el ataque tuvo lugar en North High Street, Columbus, frente a un bar. Mamatov, residente de Tipp City, Ohio, y un amigo iniciaron una discusión con un grupo de cinco estudiantes universitarios. Durante el altercado, Mamatov notó que uno de los estudiantes llevaba un colgante de "Chai", un símbolo comúnmente asociado con el judaísmo. Tras preguntarles si eran judíos y recibir una respuesta afirmativa, Mamatov agredió físicamente a uno de los estudiantes, fracturándole la mandíbula. La violencia escaló, ocasionando una segunda víctima con una fractura nasal.

El ataque no solo causó heridas físicas, sino que también generó un impacto emocional significativo en las víctimas y en la comunidad judía de la universidad.

El DOJ condena el acto



El DOJ condenó enérgicamente el acto. Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles, afirmó: “La violencia contra las personas de fe es ilegal e inaceptable. Este Departamento de Justicia aplicará rigurosamente las leyes federales para garantizar que todos los estadounidenses se sientan seguros al practicar y expresar su fe”.

Por su parte, Dominick S. Gerace II, fiscal federal para el Distrito Sur de Ohio, destacó que “ningún estadounidense debería temer ser atacado violentamente por sus creencias religiosas”.

Además, el subdirector del FBI, José A. Pérez, también subrayó la gravedad del caso: “Nadie debería vivir con miedo por su religión. Los crímenes de odio no solo afectan a las víctimas, sino que tienen un impacto devastador en toda nuestra comunidad”.

Las agencias continúan investigando este tipo de casos



El FBI, junto con otras agencias federales, estatales y locales, continúa investigando este tipo de delitos con el objetivo de garantizar justicia y prevenir futuros incidentes.