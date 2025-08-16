La UCLA habría recibido millones de dólares federales para programas antiisraelíes y de diversidad

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de agosto, 2025

La Universidad de California en Los Ángeles ha utilizado millones de dólares de los contribuyentes para financiar sus programas de diversidad, equidad e inclusión y para apoyar a miembros del profesorado que han hecho comentarios "radicales" contra Israel, según un informe de la organización sin ánimo de lucro Open the Books.

El informe del grupo, del que informó en primer lugar el New York Post., documenta declaraciones de profesores de la escuela pública, entre ellas que los alemanes tenían una retórica "indistinguible" de la que "Israel utiliza sobre los palestinos" y que los alemanes decían que "lo que hacían en los países que ocupaban no era culpa suya"."

El profesorado de la UCLA también dijo que el sionismo en Israel ha "asumido básicamente el manto de la supremacía blanca," según el informe.

Entre el profesorado, cuya retórica antiisraelí y antisemita documenta el informe, están aquellos con cargos dotados y catedráticos de departamentos. Al parecer, varios de ellos son titulares.

Daniel Mariaschin, director general de B'nai B'rith International, dijo a JNS que las universidades de EE.UU. parecen no haber aprendido nada de los últimos dos años.

"Al contratar a profesores como éste, están dando su aprobación al adoctrinamiento ideológico, no promoviendo la curiosidad intelectual", dijo a JNS. "El sistema de la Universidad de California debería obtener una 'F' por una contratación tan descerebrada e imprudente".

El informe afirma que la universidad recibió millones de dólares en subvenciones federales, incluyendo de la Fundación Nacional de Ciencias, en los últimos años que fueron a programas de diversidad.

"Nosotros, por supuesto, apoyamos los derechos de libertad de expresión en todos los lados de un debate, perolos contribuyentes no deberían tener que financiar el radicalismo a través del Departamento de Educación o de subvenciones federales de investigación", dijo a JNS Christopher Neefus, vicepresidente de comunicación de Open the Books.

El rabino Dovid Gurevich, director de la Casa de Jabad en la UCLA, dijo a JNS que las iniciativas diversidad han "sido perjudiciales y dañinas para el clima del campus y la meritocracia, en general, y para los estudiantes, el personal y el profesorado judíos, en particular."

"Es lamentable que algunos profesores sigan propagando una retórica de odio, no basada en hechos e incendiaria, que no sólo invierte inmoralmente el Holocausto, sino que también alimenta aún más la marginación, el ostracismo, el acoso y la violencia contra las comunidades judías", dijo.

"La mayoría de las universidades, y la UCLA no es una excepción, todavía no han abordado adecuadamente este tipo de retórica procedente del mundo académico", declaró el rabino a JNS.

Mary Osako, vicerrectora de comunicaciones estratégicas de la UCLA, dijo a JNS que "la asociación de la UCLA con el gobierno federal hace avanzar la atención, la investigación y la innovación económica que salvan vidas en California y en todo el país".

Añadió que la escuela pública ha sido "abundantemente clara" en que el campus no es lugar para el odio judío y que la escuela tomó "medidas concretas para extinguir el odio" y creó una iniciativa para combatir el odio judío a principios de año.

©️JNS