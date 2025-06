El gigante hispano, cada vez más consciente de su "tamaño, poder e influencia"

Publicado por Santiago Ospital 29 de junio, 2025

El gigante hispano es cada vez más consciente de su talla. Un 77% de los hispanos afirma que la comunidad ejerce influencia sobre el resto del país, mismo porcentaje que valora como positiva la contribución de la comunidad. Ambas cifras marcan un pico histórico en los últimos siete años, escalada destacable sobre todo en el segundo caso: la conciencia de una contribución positiva se quintuplicó desde 2018.

Nuevos datos que se desprenden de un adelanto del Hispanic Sentiment Study 2025. Elaborado por la organización We Are All Human Foundation, el informe afirma que la comunidad hispana es cada vez más consciente de su "tamaño, poder e influencia".

La quinta economía del mundo, el tercer PIB con mayor crecimiento... los datos económicos respaldan el peso que la comunidad hispana cree tener al mirarse al espejo. Datos que VOZ viene reportando mes a mes, año a año:

Aunque el reporte de We Are All Human pone el foco en el mercado hispano-estadounidense -"una oportunidad 4,1 billones (trillion) de dólares todavía por aprovechar"-, la comunidad impacta en ámbitos tan diversos como la política, la música, la comida...

La importancia de la comunidad

El Hispanic Sentiment Study afirma también que "los latinos se orientan mediante sus valores". La autenticidad y la responsabilidad ocupan los primeros puestos en su escala de valores, seguidos por la esperanza, la pasión y la honestidad. La autenticidad reluce sobre todo para la Generación Z, "la generación más escéptica y a la vez optimista".

Valores reflejados, sobre todo, en la comunidad local. Los hispanos vienen respondiendo desde 2018 que "la gente de mi comunidad local" es el sitio donde mejor se "reflejan y comparten" sus valores personales. Pregunta en la que los medios han ido perdiendo terreno, hasta ubicarse en el último puesto.

La importancia del idioma español

El estudio remarca que la identidad hispana se apoya en la música, la comida y la familia. Estrecho vínculo con los sonidos, platos y palabras que los encuestadores vienen notando desde el 2018.

Pilares identitarios entre los que no puede faltar el idioma español, destacado por el estudio como "un puente hacia la lealtad" para las marcas que quieran acercarse a los latinos: "Un tercio de los hispanos se siente más a favor de las marcas que se comunican en español". Sobre todo los universitarios (79%) y las mujeres (43%).

Acceda al adelanto del 'Hispanic Sentiment Study 2025'