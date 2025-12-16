Un doloroso recordatorio del verdadero significado de Janucá

16 de diciembre, 2025

En cierto sentido, estaría bien que las celebraciones de la festividad de Janucá reflejaran la mentalidad de los intentos de quienes controlan la cultura popular occidental de aguarla para mezclarse con la alegría navideña de las fiestas de fin de año. Pero ahora mismo, eso es aún más insensible a la realidad de la vida judía que en tiempos más pacíficos.

Tras la masacre de Bondi Beach de 15 personas en un acto de Janucá, no es posible pretender que el significado de la "Fiesta de las Luces" sea otro que el que siempre ha tenido: una conmemoración de un episodio en la continua lucha por sobrevivir a los intentos de los antisemitas de extinguir la existencia del pueblo judío.

También es decepcionante que los dirigentes de un país que acogió a tantos supervivientes del Holocausto tras la Segunda Guerra Mundial cedieran a la presión de los palestinos y bajaran la guardia, permitiendo que ocurriera un incidente tan horrible.

El coste de la incitación antisemita

El derramamiento de sangre en Australia -entre cuyas víctimas se encontraban un superviviente del Holocausto de 87 años, una niña de 10 años y un rabino de Jabad - fue muy parecido a los atentados terroristas contra objetivos judíos en Manchester, Inglaterra, en septiembre; Boulder, Colorado, en junio; Washington, D.C., en mayo; y Harrisburg, Pensilvania, en abril. Lo mismo puede decirse del pogromo del pasado noviembre contra aficionados israelíes al fútbol en Amsterdam, además de otros muchos casos de violencia e intimidación contra judíos. Todos ellos son el trágico resultado de la incitación antisemita arraigada en la demonización de Israel y del pueblo judío, que se ha convertido en rutina desde los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Y es por ello que la anodina expresiones de simpatía por la matanza en Bondi Beach por parte del gobierno de Australia, además de políticos, periodistas y otras personas de todo el mundo que han participado en los esfuerzos por etiquetar falsamente la guerra de autodefensa de Israel contra estos terroristas como "genocidio", suenan huecas. Sus lágrimas de cocodrilo por las víctimas son un intento poco sincero de distanciar la tragedia de la defensa que ha normalizado el tipo de discurso sobre los judíos que inevitablemente conduce a la violencia.

Los intentos de separar la generalización de los libelos de sangre sobre el "genocidio" cometido por Israel en Gaza o la defensa de la destrucción del único Estado judío del planeta de estos ataques contra los judíos no son simplemente erróneos. Son totalmente falsos y dan un pase al esfuerzo por hacer que el odio a los judíos sea aceptable entre quienes se consideran personas decentes, en lugar de odiadores intolerantes.

La difusión de estas falsedades sobre la guerra de Israel contra los grupos terroristas que buscan el genocidio del pueblo judío a menudo se envuelve en el lenguaje de los derechos humanos, la preocupación por los palestinos que sufren o se representa como una mera "crítica" al gobierno de Israel.

Además de ser una distorsión de la realidad, esto ha ayudado a crear la creencia entre una amplia audiencia -principalmente jóvenes, que obtienen sus noticias de TikTok y otras plataformas de medios sociales donde los algoritmos dan prioridad a la propaganda de Hamás- de que los israelíes y los judíos son una clase de seres humanos que son opresores "blancos" de víctimas indefensas.

De este modo, los judíos -el grupo minoritario más perseguido de la historia y un pequeño pueblo que se aferra a la vida en un Estado igualmente pequeño- son considerados ahora como villanos. Para quienes se tragan esta falsa dialéctica, el pueblo judío no merece ni derechos ni compasión, ni siquiera cuando es sometido a la clase de orgía de asesinatos en masa, incendios, torturas, violaciones y secuestros que tuvo lugar el 7 de octubre.

Y es cómo tragedias como la de Bondi Beach y todos los demás ataques a judíos, incluida la actual campaña de intimidación en los campus universitarios, se hacen posibles, si no se normalizan.

Que un recordatorio de esta brutal realidad de la vida judía en el siglo XXI llegue en Janucá parece especialmente cruel. Pero por mucho que lloremos a los muertos y recemos por la rápida recuperación de los heridos, la festividad es un momento adecuado para recordar el coste del odio y la necesidad de que los judíos se defiendan a sí mismos y a su único Estado.

No es una Navidad de oropel azul

Muchos judíos laicos consideran que Janucá no es más que una versión de oropel azul de la "buena voluntad para todos" que anima las muy comercializadas pero placenteras fiestas de diciembre. Permite a los que viven en países occidentales participar plenamente en el espíritu festivo de fin de año que homogeneiza todas las celebraciones religiosas y las convierte en carne de películas de Hallmark (de las cuales, ahora también hay algunas judías en el canal de televisión). Pero aunque incorporar la entrega de regalos a lo que tradicionalmente era una fiesta discreta no hace daño, tiende a borrar lo que los judíos conmemoran realmente cuando encienden las velas.

Janucá no tiene nada que ver con eso.

Es el recuerdo de una sangrienta guerra librada hace 2.190 años para resistir el intento de los gobernantes de la tierra de Israel de entonces de extirpar el judaísmo y la identidad judía.

La rebelión liderada por Matatías y sus cinco hijos, conocidos por la historia como los Macabeos, fue para preservar a su pueblo y su fe frente a las poderosas fuerzas culturales del helenismo que dominaban el mundo mediterráneo.

Contra ellos se alzaron, además de los griegos seléucidas asentados en Siria, muchos judíos que preferían asimilarse a ese mundo no judío y cambiar su condición de pueblo por los placeres y ventajas del mundo helenista.

La lucha duró muchos años e implicó un amargo conflicto que fue tanto una guerra civil contra los judíos helenistas como una batalla contra los opresores extranjeros que habían profanado el templo judío de Jerusalén. Finalmente, los judíos ganaron con no poca ayuda de la potencia mundial dominante de la época, Roma, que en los siglos siguientes demostraría ser un peligro igualmente grande para la vida judía.

No es material para alegrías navideñas, y mucho menos para romances navideños.

La tradición religiosa judía rebajó la festividad que la dinastía asmonea creó para recordar su victoria en gran medida porque los descendientes de los macabeos acabaron convirtiéndose en gobernantes tiránicos de la tierra de Israel y tan asimilados como aquellos a los que derrotaron. La historia del aceite milagroso que duró ocho días en el Templo redimido abrumó, si no sustituyó del todo, la narrativa del luchador por la libertad en un esfuerzo por poner el énfasis en la intervención divina.

Una lucha por la libertad

Sin embargo, el mensaje de Janucá sigue siendo uno que incorpora tanto la fe como la necesidad de que los judíos actúen en lugar de esperar pasivamente el rescate y la liberación. Puede que fuera el Almanaque del pobre Richard de Benjamin Franklin de 1732 el que popularizara el aforismo: "El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos", pero nada ilustra mejor la verdad de esa frase que la lucha de los macabeos por la libertad. Lo mismo puede decirse del movimiento sionista moderno. Partiendo de la importancia esencial de la tierra de Israel en el judaísmo y la identidad judía, el sionismo permitió a los judíos volver a ser actores en la escena mundial por derecho propio y dejar de depender de la bondad de extraños para vivir y gozar de libertad.

Tanto judíos como no judíos pueden reconocer que la revuelta macabea fue una expresión de la voluntad de autodeterminación y libertad política que comparten todos los pueblos. Pero es un recordatorio de que preservar la vida judía en un mundo en el que las visiones universalistas (y a menudo coercitivas y destructivas) tratan de extinguir y marginar las religiones minoritarias exige tomar decisiones difíciles.

El auge del antisemitismo después del 7 de octubre en todo el mundo resulta chocante para quienes prefieren observar un judaísmo en el que se enfatice una fe diluida por encima de los aspectos particularistas de la vida judía. Sin embargo, la esencia de la identidad judía a lo largo de la historia siempre ha sido la negativa a inclinarse ante los ídolos de la cultura popular. En la época de la revuelta macabea, era la poderosa atracción del helenismo. Hoy en día, es la fe secular del progresismo woke. Y como siempre ha sido el caso para los que odian a los judíos, la determinación de los judíos de perseverar y prosperar, a pesar de los desafíos que se les presentan, es vista como una provocación que invita a la demonización y la violencia.

El odio entre las turbas enfurecidas puede disfrazarse de preocupación por los palestinos. Sin embargo, una vez que se despoja de los mitos y las mentiras a una causa inextricablemente ligada a la creencia de que los judíos, solos entre todos los pueblos del mundo, no merecen una patria, soberanía, seguridad y el derecho a la autodefensa, queda claro que no es más que una nueva versión del viejo virus del antisemitismo.

El milagro de la resistencia y la supervivencia judías

Hoy, como entonces, los judíos deben estar preparados para defender la vida judía, tanto en el Estado de Israel como en otros lugares. Que los judíos deban vivir en un mundo en el que las celebraciones de las fiestas, así como los servicios religiosos, deban incluir una rigurosa seguridad es triste, pero la historia de Janucá nos enseña que esto no es nada nuevo.

Y lo que es más importante, no podemos dejarnos amedrentar por este desafío y sucumbir a la desesperación o rendirnos ante las fuerzas que se alzan contra nosotros. Por el contrario, debemos inspirarnos en las heroicas victorias del pasado, así como en el valor de los macabeos contemporáneos que sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel. Por difícil que sea contemplar el sufrimiento de las víctimas judías de esta ola de animosidad, también debemos recordar que está alimentada por la rabia antisemita ante el éxito de Israel, que, contrariamente a la narrativa en TikTok, no se limita a sobrevivir frente a la deslegitimación, sino que se está haciendo más fuerte y más seguro que nunca.

El verdadero milagro de Janucá es un recordatorio de que se necesitan esfuerzos extraordinarios y la fe de los judíos de a pie para mantener encendida la llama de la civilización judía en cada generación. Hacerlo hoy requiere que los judíos, tanto jóvenes como mayores, encuentren el valor para abrazar un sentimiento de pueblo que está menguando ante la asimilación y la presión de quienes denigran la identidad judía, así como para defender a Israel y al sionismo.

No podemos abandonar el campo a quienes han hecho suya la causa que una vez defendieron los griegos sirios, ya sean marxistas progresistas, islamistas o derechistas que odian a los judíos. Al encender las velas este año, recordamos a las víctimas de Australia y la necesidad de no dejar que prevalezcan sus asesinos, así como los criminales del 7 de octubre y las almas engañadas que los aclaman. Cualquier otra cosa es traicionar el verdadero sentido de la festividad.

© JNS