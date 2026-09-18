El DHS le responde a María Elvira Salazar por sus críticas a Trump: “No habrá amnistía, ni ahora ni nunca”

Publicado por Joaquín Núñez 17 de septiembre, 2026

La Administración Trump le respondió a la congresista republicana María Elvira Salazar, luego de que publicara un anuncio de campaña criticando parte de su agenda migratoria, afirmando que algunas políticas habían ido "demasiado lejos".

Salazar, quien representa al distrito electoral número 27 de Florida en la Cámara de Representantes desde 2021, publicó el jueves un anuncio de campaña grabado en frente de la Casa Blanca y dirigido al presidente Donald Trump: "Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024, hoy se sienten traicionados".

"No estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida y solo tú puedes hacerlo", añadió.

En este contexto, un portavoz del DHS respondió a las declaraciones de la congresista de Florida en diálogo con Fox News: "Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Mullin, NO habrá amnistía para los extranjeros ilegales. Ni ahora ni nunca. El DHS está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más HISTÓRICA en la historia de Estados Unidos, tal como lo prometió el presidente Trump".

"Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres de ICE están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Para que quede claro: lo único que Estados Unidos debería darles a los extranjeros ilegales es un boleto de ida a su país de origen, o un generoso cheque de 3.000 dólares para que se auto-deporten de inmediato. No ignoraremos el estado de derecho", añadió.

Salazar, quien obtuvo el respaldo del presidente Trump para su intento de reelección, ha sido una de las principales impulsoras de un proyecto bipartidista conocido como la Ley Dignidad, que busca crear un camino a la legalidad para aquellos inmigrantes ilegales que hayan ingresado al país antes de 2020 y que no tengan antecedentes criminales.

En las elecciones del 3 de noviembre, la republicana enfrentará al demócrata Elliot Rodríguez, presentador de televisión que recientemente conversó con Karina Yapor para Voz News.

El presidente Trump todavía no se ha expresado personalmente sobre el anuncio publicado por la congresista.