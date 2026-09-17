Un F-16 de la Guardia Nacional de Texas se estrella en Michigan y obliga a emitir una orden de aislamiento residencial

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de septiembre, 2026

Un avión de combate F-16 perteneciente a la Guardia Nacional Aérea de Texas se estrelló este jueves en el condado de Grand Traverse, en el estado de Michigan, desencadenando una respuesta de emergencia inmediata y la emisión de una orden de aislamiento (shelter-in-place) para los residentes de las zonas aledañas al lugar del impacto.

Un vocero del Ala de Combate 149 de la Guardia Nacional de Texas confirmó que el piloto de la aeronave logró eyectarse a tiempo antes de la colisión.

El aviador fue localizado, se encuentra en condición estable y permanece recibiendo atención médica en un centro hospitalario. Al momento del accidente, el F-16 se encontraba realizando maniobras dentro de un ejercicio de entrenamiento de rutina.

Medidas de aislamiento e investigación en la zona del impacto

La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Grand Traverse emitió una directiva de confinamiento preventivo que abarca el tramo de la ruta County Road 633, desde Jefferson Place hasta Blair Townhall Road.

Las autoridades locales instaron a los ciudadanos que se encuentran dentro del perímetro a permanecer en el interior de sus viviendas, cerrar ventanas y conductos de ventilación, y acatar de inmediato las instrucciones del personal de seguridad.

El tráfico en la zona del suceso fue suspendido por completo para facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y bomberos. Nicole Blonshine, supervisora del municipio de Blair, señaló que no se registraron heridos en tierra ni daños estructurales a viviendas del sector.

Las causas que originaron la falla de la aeronave permanecen bajo investigación por parte de las autoridades militares.