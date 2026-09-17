La Casa Blanca por el Día de la Constitución: Seguimos comprometidos con la visión de nuestros antepasados para una nación justa, próspera y libre

Publicado por Williams Perdomo 17 de septiembre, 2026

La Casa Blanca conmemoró el 239.º aniversario de la firma de la Constitución de Estados Unidos con un mensaje del presidente Donald Trump, quien reafirmó el compromiso de su Administración con los valores fundacionales del país y la visión de sus antepasados para construir una nación justa, próspera y libre.

“Más de dos siglos después, seguimos más comprometidos que nunca con la protección y el aprecio de los valores fundamentales de Estados Unidos y la visión de nuestros antepasados para una nación justa, próspera y libre”, señaló Trump en la proclamación difundida el 16 de septiembre.

El mandatario recordó que el 17 de septiembre de 1787 los padres fundadores se reunieron en el Independence Hall para firmar la Constitución, un documento que estableció los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el federalismo como pilares de la República.

Trump destaca los derechos fundamentales

En su mensaje, el presidente estadounidense resaltó derechos como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley y los derechos protegidos por la Segunda Enmienda.

Trump afirmó que estos derechos conllevan responsabilidades y destacó el amor por el país, la defensa de la libertad y el respeto al Estado de derecho como obligaciones de los ciudadanos estadounidenses.

El mandatario también advirtió sobre lo que describió como una amenaza a estos valores, al referirse al aumento de la retórica antiestadounidense de comunistas y radicales de izquierda.

En ese contexto, contrapuso los principios constitucionales con el socialismo y el comunismo, a los que atribuyó consecuencias como la pobreza, la persecución y la ruina.

La Administración Trump reivindica su agenda constitucional

Trump aseguró que, bajo su liderazgo, su Administración ha puesto fin a la instrumentalización del Gobierno y está restaurando los principios constitucionales.

El presidente señaló que, tras regresar al cargo, firmó una orden ejecutiva para revertir lo que describió como una campaña sistemática de miedo, intimidación y persecución judicial de la Administración anterior, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos no sean perseguidos por sus creencias.

También afirmó que su Gobierno está reconstruyendo la economía sobre los principios de la libertad individual y económica, así como restaurando la verdad en la enseñanza de la historia estadounidense.

En materia educativa y cultural, sostuvo que su Administración está eliminando ideologías divisivas de las instituciones y los museos nacionales, preservando monumentos y promoviendo que los estudiantes respeten la historia, los héroes y la bandera del país.

“Bajo mi liderazgo, la Constitución de Estados Unidos y los valores que consagra siempre serán preservados, protegidos y defendidos como la ley suprema del país”, expresó Trump.