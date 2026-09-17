Nueva encuesta: la aprobación de Trump sigue por debajo del 40% mientras los votantes, agobiados por los costos, se vuelcan hacia los demócratas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2026

A menos de dos meses de las elecciones de medio término, una nueva encuesta de Fox News retrató cómo el electorado se siente incómodo con el actual rumbo del país y el statu quo económico y político. Dos números ejemplifican esto.

De acuerdo con los resultados, tan solo un 39% de los votantes aprueba la gestión del presidente Donald Trump, frente a un 61% que la desaprueba, un número que no logra superar el umbral del 40% desde abril. Es decir, una tendencia clara de impopularidad que no levanta desde que la guerra con Irán empezó a generar consecuencias económicas internas. En ese contexto de descontento, los demócratas mantienen una ventaja de siete puntos en la boleta legislativa genérica: 51% frente a 44%.

El motor detrás de ese malestar es, para sorpresa de pocos, económico. Casi tres cuartas partes de los votantes calificaron negativamente las condiciones económicas del último año, y más del triple dice estar perdiendo terreno financiero frente a quienes sienten que progresan. El precio de la gasolina preocupa hoy al 61% de los encuestados, trece puntos más que hace dos años, cuando Trump llegaba al poder, mientras que el costo de la salud pasó del 44% al 52% en el mismo período. La vivienda y los alimentos también figuran entre las principales fuentes de tensión, aunque ambos indicadores retrocedieron levemente respecto a sondeos anteriores, en un leve atisbo de esperanza para los republicanos de cara a las midterms.

Los aranceles también suman otro frente de desgaste para la Casa Blanca. El 64% de los votantes cree que perjudican a la economía estadounidense, siete puntos más que el año pasado. Entre republicanos, la opinión es, incluso, dividida, lo cual también es negativo para la Administración Trump: 41% cree que ayudan, 36% que perjudican. En conjunto, un 63% de todos los encuestados —incluido un cuarto de los propios republicanos— sostiene que el actual gobierno empeoró la economía.

Ese pesimismo se proyecta hacia el futuro. El 68% cree que la próxima generación vivirá peor, apenas dos puntos por debajo del máximo histórico registrado en 2022, cuando Joe Biden ya estaba en la Presidencia. Solo un 8% dice sentirse entusiasmado con el funcionamiento actual del gobierno, mientras que un 33% —incluido más de la mitad de los demócratas— se define directamente como "enojado".

"Cuando los analistas hablan de que los fundamentos favorecen a los demócratas en estas elecciones de medio término, en su mayoría se refieren a la economía", explicó el encuestador republicano Daron Shaw, quien conduce el sondeo junto al demócrata Chris Anderson. "Se está agotando el tiempo para que la administración y sus simpatizantes logren convencer a los votantes de que las cosas están mejorando".

La ventaja demócrata tampoco es absoluta, pero sí importante, pues entre los votantes que se declaran completamente seguros de ir a votar, la brecha crece a once puntos, eso demuestra que una base está mucho más motivada. Y en los condados considerados electoralmente reñidos —donde la diferencia entre Trump y la entonces vicepresidenta Kamala Harris en 2024 fue menor a diez puntos—, los demócratas también se imponen por nueve puntos.

En general, mujeres, votantes hispanos —que en las últimas elecciones se habían volcado grandemente hacia Trump y los republicanos—, menores de 35 años y blancos con título universitario ahora inclinan la balanza hacia el Partido Demócrata, mientras que los republicanos conservan fortaleza entre hombres blancos y blancos sin educación universitaria.

La guerra con Irán también pesa en la ecuación electoral. El 60% de los encuestados considera que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al intervenir militarmente, y dentro de ese grupo, el 77% favorece al candidato demócrata en su distrito.

Lo curioso es que el desgaste no se limita al oficialismo trumpista. Ambos partidos aparecen con imagen negativa: los demócratas con un saldo de -11 puntos (44% favorable, 55% desfavorable) y los republicanos con -17 (41% a 58%). Entre quienes tienen una visión negativa de ambos partidos, conocidos como "double haters", la ventaja demócrata en sus distritos trepa a 26 puntos.

Pese al panorama adverso, Trump retiene peso específico dentro de su propio espacio republicano, con un 52% de los republicanos y 75% de quienes se identifican con el movimiento MAGA asegurando que su respaldo aumenta la probabilidad de que apoyen a un candidato.