Tras solo 7 días hábiles, el Congreso levanta sesiones hasta después de las midterms y esquiva el juicio político contra Hegseth

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes canceló las votaciones previstas para el jueves y le puso fin, de forma anticipada, al breve tramo de trabajo legislativo que siguió al receso de verano. En total, los legisladores solo sesionaron siete días desde que retomaron actividades el 31 de agosto, antes de partir hacia el tramo final de la campaña por las elecciones medio término.

"Vamos a modificar el calendario de la Cámara por un día", dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-LA), en una breve declaración a la prensa. La salida anticipada le resuelve, de paso, dos problemas políticos al liderazgo republicano: evita una votación incómoda sobre la posible destitución del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y deja sin respuesta el reclamo de más de 100 demócratas que venían presionando para que el Congreso abordara los riesgos de la inteligencia artificial antes de irse.

Los legisladores no volverán a Washington sino hasta el 9 de noviembre, ya con el resultado electoral definido y con la composición de ambas cámaras para los próximos dos años resuelta. Las encuestas actuales le dan ventaja a los demócratas para recuperar la Cámara de Representantes tras cuatro años en minoría, mientras que el Senado se perfila como una contienda mucho más pareja.

Entre los primeros temas pendientes cuando el Congreso retome funciones está, justamente, la resolución para destituir a Hegseth, impulsada por el representante republicano y de corte libertario Thomas Massie (R-KY).

Massie, quien es ahora un republicano disidente, no ocultó su malestar por la maniobra.

"Y ahí está. Tal como lo predije", escribió en 'X' apenas se conoció el anuncio de Johnson. "Están cancelando al Congreso mañana para evitar la votación para DESTITUIR a [Hegseth]. Esto también va a hacer más difícil que logremos reunir las 218 firmas para la Petición de Descarga sobre los archivos Epstein antes de las elecciones. Anoche teníamos más de 190 firmas".

Antes de retirarse, los legisladores sí alcanzaron a votar casi veinte proyectos bajo la modalidad de suspensión de reglas, que exige una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación. Entre ellos se coló un dato con carga simbólica: un proyecto que endurece las sanciones contra Rusia e Irán, bautizado en homenaje al senador Lindsey Graham, fallecido de forma repentina el 11 de julio.

Sacar adelante esa iniciativa le costó al liderazgo republicano recurrir a un movimiento poco habitual. Para habilitar el debate en el recinto, necesitaron el respaldo de dos demócratas, Marie Gluesenkamp Pérez, de Washington, y Jared Golden, de Maine, quienes terminaron votando junto a los republicanos para fijar las reglas de discusión del proyecto, algo que generó cierta incomodidad puertas adentro del liderazgo demócrata. Ese tipo de acuerdos bipartidistas sobre reglas procedimentales son una rareza en la Cámara, ya que, de hecho, los propios republicanos tampoco lograban aprobar una regla en solitario desde julio.