Fallece Jon Kyl, exsenador de Arizona y jefe de disciplina del Partido Republicano

El exlíder de la mayoría en el Senado, Jon Kyl, republicano por Arizona, ha fallecido a los 84 años.

Su familia anunció el jueves el fallecimiento del senador, según informó Fox News.

Kyl tomó posesión de su cargo en el Senado por primera vez en 1995 y se jubiló en 2013. Regresó al Senado en 2018 tras el fallecimiento del exsenador John McCain, republicano por Arizona.

Tras recibir el diagnóstico de una enfermedad neurológica que le provocaría demencia, Kyl anunció en diciembre de 2025 que se retiraba de la vida pública.

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