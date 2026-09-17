Trump amenaza con aranceles a la UE por su acercamiento a Canadá y Carney le planta cara

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump amenazó con imponer fuertes aranceles a la Unión Europea e incluso restringir el comercio con el bloque después de que Bruselas propusiera convertir a Canadá en su primer “miembro asociado”.

La propuesta fue presentada el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, al que asistió como invitado el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump reaccionó horas después desde Carolina del Norte y calificó la iniciativa de “ridícula”. El mandatario señaló que la respuesta de Washington dependerá de las intenciones que atribuya al acuerdo.

“Si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió Trump. Posteriormente matizó que, si la propuesta responde a una “buena intención”, no tendría objeciones, pero aseguró que una motivación contraria podría desencadenar fuertes represalias comerciales.

La advertencia abre un nuevo frente en las ya complejas relaciones comerciales de Washington con sus aliados tradicionales y llega mientras Canadá busca reducir su elevada dependencia del mercado estadounidense.

Bruselas responde a Trump

La Comisión Europea rechazó este jueves que el acercamiento a Ottawa tenga como objetivo perjudicar a Estados Unidos.

“La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”, afirmó Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, después de las amenazas del presidente estadounidense.

La propia Von der Leyen había defendido un día antes que la iniciativa busca ampliar una relación que hasta ahora se ha apoyado fundamentalmente en el comercio y llevarla hacia una “alianza para el futuro”.

La presidenta de la Comisión propuso profundizar la cooperación bilateral en áreas como defensa, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, ciberseguridad, manufactura avanzada y el Ártico.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, afirmó Von der Leyen ante Carney en Estrasburgo.

El acercamiento también contempla una mayor coordinación en materia de seguridad. Von der Leyen propuso que Canadá participe, junto con países como Reino Unido y Noruega, en un futuro Consejo Europeo de Seguridad.

Carney replica: “Nadie va a dictarnos” con quién asociarnos El primer ministro canadiense respondió este jueves a las amenazas de Trump y reivindicó la autonomía de Ottawa para escoger sus alianzas internacionales.

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​“Los canadienses están unidos en la convicción de que nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales”, declaró Carney ante periodistas en el Parlamento Europeo según la AFP.

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​Carney acogió favorablemente la propuesta europea y defendió una alianza estratégica más amplia con el bloque en comercio, defensa, inteligencia artificial, energía y minerales críticos.

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​Durante su intervención en Estrasburgo, el dirigente canadiense presentó el acercamiento a Europa como parte de una estrategia para reforzar la soberanía y la capacidad económica de Canadá en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales y geopolíticas.

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​Ottawa se ha fijado además el objetivo de duplicar su comercio con países distintos de Estados Unidos durante la próxima década, mientras intenta diversificar una economía que todavía envía alrededor del 70% de sus exportaciones al mercado estadounidense.

¿Puede Canadá convertirse realmente en “miembro asociado” de la UE?

Por ahora, el concepto es principalmente una propuesta política.

Los tratados de la Unión Europea no establecen formalmente una categoría de “miembro asociado”, por lo que todavía no están definidos los derechos, obligaciones o instituciones a las que Canadá podría acceder.

Una fórmula similar fue planteada previamente por Alemania para Ucrania y contemplaba, entre otras posibilidades, participar en reuniones y cumbres europeas sin disponer de los mismos derechos de voto que los Estados miembros.

Diplomáticos europeos consultados por Reuters han señalado además que una adhesión convencional de Canadá a la UE presenta importantes obstáculos jurídicos y geográficos. Los detalles de una relación reforzada deberán negociarse entre Bruselas, Ottawa y los Estados miembros.

Canadá y la UE parten, sin embargo, de una relación económica ya considerable. Ambos mantienen desde 2017 la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y han ampliado recientemente su cooperación en defensa.

Las conversaciones podrían avanzar durante la cumbre Canadá-UE prevista en Montreal para finales de octubre, donde se espera que las partes comiencen a definir qué alcance real tendría esa nueva “alianza para el futuro”.