Costo de vida, migración y Cuba: Elliot Rodríguez debate en Voz News con la presentadora Karina Yapor

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de septiembre, 2026

El periodista Elliot Rodríguez, quien tras 25 años frente a las cámaras de CBS Miami ganó la primaria demócrata para disputar un lugar en el Congreso por el Distrito 27 de Florida, conversó con la presentadora y productora ejecutiva de VOZ, Karina Yapor, sobre los temas que definen su campaña frente a la congresista republicana María Elvira Salazar en uno de los distritos más hispanos del país, donde el 73,5% de sus residentes tiene origen latino, con fuerte peso de la comunidad cubana.

Durante la conversación, donde hubo varios pasajes de intercambios y fuerte debate, Rodríguez centró buena parte de su discurso en la inflación y el alto costo de la vida en el sur de Florida.

“El costo de la vida está por las nubes y nadie en el Congreso representando este distrito está haciendo algo para ayudar a las familias que no tienen dinero para pagar la vivienda, que no tienen dinero para poner comida en la mesa, que no tienen dinero para pagar el seguro”, dijo el candidato demócrata, quien acusó a Salazar de enfocarse en la política exterior sin atender los problemas locales.

Sin embargo, el punto de discusión más alto giró en torno a la inmigración, con Yapor preguntando al candidato cómo evaluaba la política fronteriza de la Administración Biden-Harris.

Rodríguez reconoció fallos en la política de fronteas abiertas: “Yo creo que el presidente Biden cometió errores serios en la frontera, muchas personas entraron... es verdad que dejaron demasiadas personas entrar”. No obstante, remarcó que sus padres, inmigrantes cubanos, tuvieron la oportunidad de vivir el sueño americano y que no quiere quitarle esa posibilidad a quienes hoy llegan a trabajar.

Posteriormente, el candidato al Congreso cuestionó la política migratoria de la Administración Trump, tildándola de severa y relatando una visita al centro de detención de Miramar: “Si tú vas ahí te rompe el corazón, personas llegando ahí esposadas, personas que no tienen delitos criminales. Trump nos dijo que iba a deportar a criminales, los peores de lo peor, y lo que están haciendo es recogiendo personas en estacionamientos de Home Depot, en las paradas de guaguas”.

La conversación tuvo un tramo particularmente tenso cuando Yapor le preguntó por la eliminación, en los últimos días del gobierno de Barack Obama, de la política de “pies secos, pies mojados”, que le quitaba a los cubanos el beneficio de la residencia permanente. Rodríguez evitó profundizar en esa etapa: “Yo estoy concentrado en lo que está pasando ahora en este momento, el presidente de Estados Unidos es Donald Trump”, respondió, mientras la presentadora de VOZ insistía en el trasfondo histórico del tema.

Consultado sobre la reciente ronda de sanciones de la Administración Trump contra el nieto del exdictador Raúl Castro y el Banco Exterior de Cuba, Rodríguez, hijo de cubanos que salieron de la isla antes de la revolución, dijo apoyar una transición democrática y "una apertura económica" de la isla, aunque cuestionó las motivaciones del presidente: “Trump quiere poner un hotel en Cuba, él mismo lo ha dicho”, dijo, vinculando esa postura con lo que describió como un interés económico personal.

Yapor también lo interrogó sobre el ala socialista demócrata dentro de su propio partido, los Socialistas Democráticos de América (DSA), de quienes Rodríguez se desmarcó: “Yo he estado en Cuba muchas veces, conozco la realidad de Cuba... lo que necesitan es una apertura de su economía para que el capitalismo empiece a florecer. Yo soy producto del capitalismo”, dijo, recordando que su padre fue dueño de una bodega en Nueva York.

Sobre sus prioridades legislativas si gana en noviembre, Rodríguez mencionó el costo de vida, la restitución de algunos subsidios de salud recortados bajo la Administración Trump y su oposición a los aranceles impulsados por el actual gobierno. Cerró la entrevista señalando que hay personas en Miami que hoy “tienen miedo a salir de sus casas” por temor a un operativo migratorio.