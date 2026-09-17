Economista lanza en Voz News una advertencia sobre la decisión de la Fed de subir las tasas: “No tiene ningún sentido. La economía de EEUU no se puede permitir esto”

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de septiembre, 2026

La profesora de Economía de la Universidad de Miami, María Lorca-Susino, cuestionó este miércoles durante una entrevista en el noticiera de Voz News la decisión de la Reserva Federal de elevar los tipos de interés, e incluso advirtió que la medida podría terminar frenando una economía que, según los propios indicadores citados por la institución, mantiene un desempeño positivo. Durante su entrevista con la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, la economista señaló que existe una contradicción entre el diagnóstico de la Fed y la decisión adoptada.

“Entonces, es un mensaje contradictorio, porque realmente la economía del país está bien, pero no creo yo que esta subida de tasas sea lo que la economía necesita ahora”, afirmó Lorca-Susino. La profesora sostuvo que la decisión está “frenando el crecimiento económico” y “frenando la creación de puestos de trabajo”. “Esto es frenar la economía, que es justamente ahora lo que no necesitamos”, agregó, al destacar que el país “está supuestamente creando puestos de trabajo, está creciendo, estamos viendo un desarrollo industrial”. A su juicio, “es como intentar frenar el crecimiento, que no tiene ningún sentido”, una decisión que calificó como “muy nefasta” y cuyas consecuencias deberán observarse.

Durante la entrevista, Lorca-Susino explicó que la Reserva Federal justificó el aumento de los tipos de interés principalmente por la fortaleza del mercado laboral y el crecimiento económico. “Lo que ellos han explicado es que han subido los tipos de interés, primero porque dicen que el mercado laboral está muy fuerte”, explicó.

La economista también hizo referencia a la inflación y señaló que, al excluir los precios de la gasolina y la energía, el indicador se mantiene cerca del 2%. “Cuando tú te miras la inflación subyacente, es decir, cuando tú te miras la inflación que no tiene que ver con la gasolina, la inflación está muy mantenida, cerca del 2%”, sostuvo.

Lorca-Susino consideró que el aumento del costo de la energía está teniendo un peso importante sobre la inflación y recordó que anteriormente la Fed había considerado transitorios algunos aumentos de precios. “El problema de la gasolina, del precio de los combustibles, de la energía, es lo que está, digamos, aumentando mucho la inflación”, explicó.

Al abordar las consecuencias para los estadounidenses, la profesora advirtió que el aumento de los tipos de interés afectará especialmente a quienes mantienen deudas. “Los que van a perder es absolutamente todo el mundo que tenga una deuda”, afirmó. Según explicó, podrían aumentar los costos de las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los préstamos a pequeñas y medianas empresas y las hipotecas a 30 años.

“Porque esto lo que hace es subir el coste del dinero”, explicó Lorca-Susino. La estrategia de la Fed, añadió, busca encarecer el dinero “para que pidamos menos prestado, para que, digamos, invertamos menos, para que gastemos menos”. Sin embargo, calificó este mecanismo como “un castigo al crecimiento económico”.

La economista también analizó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que alcanzó el 5,04%. Explicó que ese nivel representa el rendimiento que los inversores esperan obtener por prestar dinero al Gobierno estadounidense durante una década. “Tú vas a pedirle a los Estados Unidos que te dé un 5% de rendimiento porque tú le estás prestando el dinero”, señaló.

Finalmente, Lorca-Susino cuestionó la dirección de la Reserva Federal y planteó la necesidad de una renovación institucional. “Yo creo que hay instituciones que necesitan una renovación completa de arriba abajo”, afirmó. “Entonces, yo creo que esto va a ser más de lo mismo”, concluyó.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.