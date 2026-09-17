EEUU vuelve a negar la visa a Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, para la Asamblea de la ONU

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2026

Estados Unidos denegó por segundo año consecutivo la visa al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, impidiéndole viajar a Nueva York para participar presencialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Las restricciones también alcanzaron a otros funcionarios de la AP y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

A través de un comunicado, el Departamento de Estado justificó la medida por el incumplimiento de compromisos asumidos por la dirigencia palestina con Estados Unidos. En el comunicado, el Departamento cuestionó las acciones de la AP ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), los esfuerzos para obtener el reconocimiento de un Estado palestino mediante vías unilaterales y la "glorificación del terrorismo".

"Como consecuencia de su fracaso en implementar reformas, en contravención de sus compromisos con Estados Unidos, y de sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz, Estados Unidos extenderá las sanciones que niegan visas a miembros de la OLP y funcionarios de la Autoridad Palestina, de conformidad con la sección 604(a)(1) de la Ley de Compromisos de Paz de Medio Oriente (MEPCA)", señaló la agencia que lidera Marco Rubio.

"El Departamento ha mantenido la exención vigente para el personal notificado como parte de la Misión de Observación de la OLP ante las Naciones Unidas, tal como ocurrió en decisiones anteriores del Departamento", añadió.

La decisión llega pocos días antes del inicio del debate general de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Abás tenía previsto dirigirse a la Asamblea el jueves 24.

Previo a la confirmación del Departamento de Estado, el Times of Israel había informado que Abás ya había sido notificado que no podría viajar a Nueva York. En 2025, Abás tampoco pudo viajar a Nueva York después de que Estados Unidos le negara la visa y se dirigió a la Asamblea General por videoconferencia.