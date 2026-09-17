Las solicitudes de subsidio por desempleo caen hasta las 196.000, el nivel más bajo desde mediados de julio, superando las previsiones

El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo experimentó un fuerte descenso la semana pasada, lo que indica que se están produciendo pocos despidos en el país.

El Departamento de Trabajo informó el jueves de que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 196.000, la cifra más baja desde mediados de julio y por debajo de las 206.000 de la semana anterior, según informó ABC News.

La media de las solicitudes en las últimas cuatro semanas, que elimina la volatilidad de las cifras de desempleo, descendió a 203.250. Durante el último año, las solicitudes de subsidio por desempleo se han mantenido dentro de un rango históricamente bajo, entre 200.000 y 230.000 a la semana.

Los economistas esperaban que la cifra de esta semana se situara en 207.500, según una encuesta de FactSet.