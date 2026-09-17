Washington acusa a una red vinculada a la inteligencia rusa de planear asesinatos y financiar el terrorismo

Publicado por Diane Hernández 17 de septiembre, 2026

El Departamento de Justicia anunció cargos contra cinco personas presuntamente vinculadas a los servicios de inteligencia de Rusia, a las que acusa de participar en una red internacional dedicada a financiar actos de terrorismo y organizar asesinatos por encargo, incluidos planes para matar a personas dentro de territorio estadounidense.

La acusación, desclasificada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que la denominada 'RIS Network' opera desde al menos 2024 y habría sido utilizada para atacar a disidentes y desertores rusos, así como objetivos en países considerados aliados de Ucrania. Los cinco acusados permanecen prófugos.

Entre los imputados figuran Yuri Khrameev, de 63 años, identificado por las autoridades como un antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, señalado como oficial del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB); y el ciudadano cubano Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, a quien el DOJ atribuye un papel relevante en la coordinación de operaciones de la red.

También fueron acusados el cubano Yaidel Delgado Suarez, alias “Viking”, de 35 años, a quien los fiscales describen como un reclutador de la organización, y el venezolano Angel Eduardo Castro, de 22 años. Según la acusación, ambos participaron en intentos de reclutar personas en Estados Unidos para vigilar y presuntamente asesinar a un destacado disidente ruso residente en el país.

Hasta 40.000 dólares por “eliminar” a un disidente

Uno de los episodios centrales del expediente ocurrió este verano.

De acuerdo con el DOJ, la red reclutó a una persona que residía en Estados Unidos para realizar labores de vigilancia sobre un disidente ruso. Delgado Suarez habría enviado dos ubicaciones relacionadas con la víctima y ofrecido entre 1.000 y 1.500 dólares por obtener fotografías y videos de esos lugares.

Posteriormente, Delgado Suarez y Castro habrían ofrecido 40.000 dólares para “eliminar” o hacer “desaparecer” al objetivo.

Cuando la persona contactada se negó a cometer directamente el asesinato, los acusados le habrían preguntado si conocía a alguien capaz de hacerlo. Delgado Suarez afirmó además, según el expediente, que tenía “gente en México” que podía encargarse del homicidio.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que el caso revela un supuesto intento de los servicios rusos de asesinar a un disidente dentro de Estados Unidos y lo presentó como un ejemplo de lo que las autoridades estadounidenses consideran “represión transnacional”.

Otro supuesto plan en Europa El Departamento de Justicia también describe un episodio ocurrido en 2025 relacionado con una persona ubicada en Lituania.

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​Según los fiscales, Kirill Khrameev habría reclutado a un ciudadano estadounidense para fotografiar la residencia del objetivo a cambio de 200 dólares. Posteriormente, Yuri Khrameev le habría ofrecido aproximadamente 25.000 dólares para matarlo, alegando que la víctima difundía información contraria a Rusia.

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​Tras la negativa del reclutado, Khrameev habría propuesto otros trabajos, como incendiar almacenes o atacar una subestación eléctrica, y habría explicado que pretendía actuar contra países que apoyaban a Ucrania, según la acusación.

El papel atribuido al cubano Oemis Romagoza

El DOJ señala además al cubano Oemis Romagoza Durruthy como responsable de coordinar viajes y logística para operaciones de la red en Europa.

Los fiscales sostienen que en junio de 2024 participó en la preparación de un ataque en Praga, República Checa, enviando posibles objetivos y organizando el desplazamiento de uno de los participantes.

Meses después, en septiembre de 2024, habría coordinado la logística de otra operación en Lituania, incluyendo reservas de viaje y comunicaciones con personas implicadas en el ataque.

La Fiscalía también afirma que Romagoza mantuvo comunicaciones con Yuri Khrameev y obtuvo imágenes de una de las residencias relacionadas con el disidente ruso que posteriormente fue objeto de vigilancia en Estados Unidos.

Cargos por terrorismo y asesinato por encargo

Los cinco acusados enfrentan un cargo de conspiración para financiar terrorismo, delito que puede acarrear hasta 20 años de prisión.

Yuri Khrameev, Yaidel Delgado Suarez y Angel Eduardo Castro fueron acusados además de conspiración para cometer asesinato por encargo, un cargo que contempla una pena máxima de 10 años de cárcel.

La investigación estuvo a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York, con apoyo de la oficina de Washington y del Departamento de Seguridad Nacional.

El fiscal general Todd Blanche afirmó que las autoridades actuarán contra cualquier intento de adversarios extranjeros de promover violencia dentro del país.