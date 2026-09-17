Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2026

El Partido Republicano logró en 2024 uno de sus mejores resultados entre los votantes hispanos, pero ese avance corre ahora el riesgo de perderse.

Orlando Salazar, fundador y CEO de VOZ Media, advirtió en una entrevista con Glenn Beck de que la Administración Trump llegó a su segundo mandato con una oportunidad excepcional para consolidar el respaldo hispano, pero que la estrategia migratoria ha deteriorado esa relación.

El problema de las cuotas de ICE

La fortaleza republicana entre los hispanos en 2024 no fue casual. El mensaje de Trump sobre la frontera, la seguridad, la economía y el rechazo al socialismo conectó con votantes que durante décadas habían respaldado de forma mayoritaria al Partido Demócrata.

Sin embargo, Salazar considera que los republicanos llegan a las midterms con algunos problemas. En The Glenn Beck Program afirmó que el presidente "tenía a la comunidad hispana en la palma de su mano después de las elecciones de 2024”, pero que la ofensiva migratoria empezó a ir en una dirección que los votantes hispanos no esperaban.

Salazar fue claro: hay que recordar cómo llegaron estas personas al país, porque la Administración de Joe Biden “les permitió entrar”. Según el fundador de VOZ, aquello fue una “invasión por invitación”. El problema, añadió, es que ahora hay entre 15 y 20 millones de inmigrantes ilegales y una nueva Administración que quiere sacarlos a todos.

El fundador de VOZ explicó que defiende sacar a los criminales y aplicar la ley. Dijo a Beck, sin embargo, que el conflicto aparece con las cuotas que deben cumplir los operativos de ICE, y que entonces empiezan a ir tras “todo el mundo”. Salazar explica que, para cuadrar los números, van a por quien busca trabajo en la tienda del barrio y a por quien lleva años en el país y tiene hijos en el colegio. Eso genera “un gran problema de relaciones públicas”.

Un programa de trabajadores invitados

Durante la entrevista, Beck evocó una historia en la que los agentes de ICE van a un restaurante mexicano, comen y luego arrestan a todo el mundo. "Yo pensé, todas esas personas han debido ser despedidas", exclamó Beck. "Pareciera que se lo están pasando a la gente por la cara". Salazar dijo que “esas son las historias que le hacen daño al presidente en este momento”.

Ante la pregunta de cómo el presidente Trump va a resolver ese problema, el fundador de VOZ dijo que hace falta “un programa de trabajadores invitados”. Bessent sostiene que los salarios de la clase trabajadora han subido al salir ilegales del mercado laboral. Salazar replica que “el problema es que todavía necesitamos trabajadores”.

Salazar dijo a Beck que muchos de los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos no buscan la ciudadanía: quieren trabajar de forma legal y poder volver a su país a visitar a sus familias. Asimismo, afirmó que estas personas "son leales a este país" y "están aquí para hacer mejor la vida de sus familias".

Ante la pregunta de qué pasará en las midterms, Salazar fue contundente: “Se ha hecho mucho daño”. Para el fundador de VOZ, Kristi Noem fue un problema y la retórica resultó un poco insultante.

Vea la entrevista completa AQUÍ.