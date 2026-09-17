El operativo federal en Memphis localiza a 189 menores, retira 2.160 armas y recorta los homicidios un 36%

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2026

La Casa Blanca asegura que Memphis ha registrado una fuerte caída de la delincuencia un año después de la creación de un grupo especial de seguridad promovido por el presidente Donald Trump. Según los datos difundidos por la Administración, el crimen general disminuyó casi un 36% respecto al año anterior.

La iniciativa, puesta en marcha en septiembre de 2025, coordinó a más de 30 agencias federales, estatales y locales para ejecutar órdenes de arresto, retirar armas ilegales y reforzar la presencia policial en los barrios con mayores índices de violencia.

Descensos en varios delitos

Los datos citados por la Casa Blanca muestran reducciones en las principales categorías delictivas. Los homicidios bajaron un 36%, los delitos sexuales un 28%, los robos de vehículos un 57% y los atracos un 42%.

También descendieron los hurtos en comercios, un 44%, y las agresiones agravadas, un 26%. La Administración sostiene que Memphis avanza hacia su nivel más bajo de delincuencia general en 25 años. En el condado de Shelby, la delincuencia violenta cayó más de un 30%, mientras que los principales delitos contra la propiedad se redujeron más de un 40%.

Más de 12.000 detenciones

Hasta el 15 de septiembre de 2026, el grupo especial informó de 12.747 arrestos. Entre ellos figuran:

131 detenciones relacionadas con homicidios.

detenciones relacionadas con homicidios. 1.363 por delitos de narcotráfico.

por delitos de narcotráfico. 1.276 por infracciones relacionadas con armas de fuego.

por infracciones relacionadas con armas de fuego. 125 por delitos sexuales.

por delitos sexuales. 1.408 de personas identificadas como integrantes de bandas.

Las autoridades también retiraron 2.160 armas ilegales de las calles y localizaron a 189 menores desaparecidos, según el balance publicado por la Casa Blanca.