La maquinaria de Trump entra en acción: $138 millones para las carreras clave de cara a las ‘midterms’

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2026

La operación política de Donald Trump puso en marcha una ofensiva financiera para las elecciones de medio término. Según informó el New York Times, solo en los últimos días reservó cerca de 138 millones de dólares en publicidad, correo directo y mensajes de texto para respaldar a candidatos republicanos en aproximadamente 50 carreras clave para la Cámara de Representantes y el Senado.

El presidente está jugando fuerte para que los republicanos retengan la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Además de impulsar la primera Convención Nacional Republicana previa a unas elecciones de medio término, clave para aumentar la recaudación de fondos y elevar los perfiles de los principales candidatos, anticipó que realizará numerosos eventos en los distritos congresionales y estados clave.

Ahora, a estos esfuerzos hay que sumarle una fuerte apuesta financiera a través de MAGA Inc., el principal comité de gasto independiente asociado a Trump. Según informó el citado medio, MAGA Inc. y otros dos super PACs vinculados a la operación política de Trump, No Going Back PAC Inc. y Safety and Affordability PAC Inc., reservaron en conjunto cerca de $138 millones en publicidad, correo directo y mensajes de texto para respaldar a candidatos republicanos.

Para dimensionar la capacidad financiera de la operación de Trump, alcanza con mirar la caja de MAGA Inc. El Super PAC tenía $403,5 millones en efectivo disponible al cierre de julio, según su último informe ante la Comisión Federal Electoral (FEC). Es decir, los casi $9 millones en publicidad que el grupo reservó hasta ahora representan apenas una parte de los recursos que tiene a disposición. Se espera que siga invirtiendo en las carreras clave de cara a noviembre.

El mapa de gasto de Trump

De acuerdo con los datos de AdImpact, citados por el NYT, No Going Back ha reservado más de $95 millones en publicidad, mientras que Safety and Affordability tiene previstos otros $27 millones. MAGA Inc. Sumó aproximadamente $9 millones en reservas.

La inversión estuvo fuertemente concentrada en un grupo relativamente reducido de carreras. El Senado se lleva las mayores apuestas individuales, mientras que en la Cámara el dinero se distribuye entre distritos competitivos a lo largo y ancho del país.

En el Senado, las mayores reservas corresponden a las siguientes carreras:

Michigan: $18,2 millones

Ohio: $15,1 millones

Alaska: $11,3 millones

Nuevo Hampshire: $10,8 millones

Texas: $10,8 millones

Carolina del Norte: $6,1 millones

Georgia: $2,2 millones

Montana: $1,9 millones

Iowa: $544.000

En cuanto a los tres primeros objetivos de gasto, Michigan es vista como la principal oportunidad de los republicanos para arrebatarles a los demócratas un escaño en el Senado. Tras el retiro de Gary Peters, los demócratas nominaron a Abdul El-Sayed, asociado con el ala más progresista del partido, mientras que los republicanos nominaron al excongresista Mike Rogers.

Según los republicanos, las posturas y declaraciones previas de El-Sayed, así como su vínculo político con Hasan Piker, han convertido al demócrata en uno de los principales blancos de la campaña republicana. Piker, quien hizo campaña junto a El-Sayed durante las primarias, fue duramente cuestionado por haber dicho en 2019 que Estados Unidos “se merecía” el 11-S, una afirmación de la que posteriormente se retractó. El-Sayed se ha distancia de las declaraciones de Piker.

En Ohio, el senador Jon Husted fue nombrado en 2025 por el gobernador Mike DeWine para reemplazar a JD Vance cuando asumió como vicepresidente. El republicano competirá con Sherrod Brown, el exsenador y “reclutamiento estrella” de los demócratas para esta carrera.

Brown representó a Ohio en el Senado desde 2007 hasta 2025. Perdió su último intento de reelección en 2024 ante el republicano Bernie Moreno. Ahora, buscará volver al Capitolio apalancado en un escenario de posible “ola azul”. El ganador completará el mandato restante de Vance hasta enero de 2029.

En tercer lugar aparece Alaska, que se ha convertido en un inesperado dolor de cabeza para los republicanos. En 2020, Dan Sullivan ganó la reelección por doce puntos porcentuales y no esperaba un desafío serio este año, más aun cuando en 2024 Trump ganó el estado por una diferencia de trece puntos.

Sin embargo, la carrera se volvió competitiva luego de que los demócratas lograran reclutar a Mary Peltola, que representó a Alaska en la Cámara entre 2022 y 2025. Fue la primera demócrata en ganar el escaño desde 1972.

A esto se sumó un giro particularmente inusual: otro candidato llamado Dan Sullivan, Dan J. Sullivan, un maestro jubilado que se presentó como republicano, avanzó a la elección general tras terminar tercero en las primarias. De esta manera, el senador Dan S. Sullivan deberá competir en noviembre contra Peltola y contra otro candidato que comparte prácticamente el mismo nombre.

La elección también estará condicionada por el sistema electoral de Alaska conocido como 'Ranked-choice voting'. Tras una primaria abierta en la que todos los candidatos compiten en una misma boleta, los cuatro más votados avanzan a la elección general. Allí, los votantes ordenan a los candidatos por preferencia: si ninguno obtiene más del 50% de los votos de primera elección, el candidato con menos votos queda eliminado y sus votos pasan a la segunda preferencia indicada en esas boletas. El proceso se repite hasta que uno alcanza la mayoría.

En una contienda con Mary Peltola, Dan Sullivan y otro candidato llamado Dan Sullivan, este mecanismo hace que las segundas y terceras preferencias puedan tener un papel relevante en el resultado final.

Para recuperar el control del Senado, los demócratas deberán ganar al menos cuatro escaños.

Otro dato llamativo es el de Nuevo Hampshire, donde los republicanos lograron reclutar al exsenador John Sununu para enfrentar al demócrata Chris Pappas y cuentan con su perfil moderado, su trayectoria y el peso de su apellido para intentar dar la sorpresa en esa elección.

En la Cámara de Representantes, las mayores reservas se concentran en los siguientes distritos:

NY-17: $8,8 millones

FL-25: $6,8 millones

MI-04: $5,3 millones

ME-02: $4,6 millones

TX-35: $3,6 millones

NJ-17: $3,3 millones

NC-01: $2,4 millones

OH-10: $2,2 millones

TX-15: $2 millones

NC-11: $2 millones

El resto de las reservas se reparte entre AZ-01 ($1,8 millones), WA-03 ($1,8 millones), MI-10 ($1,6 millones), MI-07 ($1,6 millones), FL-14 ($1,5 millones), IA-01 ($1,1 millones), PA-10 ($1,1 millones) y CA-22 ($1 millón).