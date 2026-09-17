Los poderes de la Guerra de Irán, la Lindsay Ghaham Act, el impeachment a Hegseth... crece el número de representantes del GOP enfrentados a Trump antes del receso por las midterms

Publicado por Israel Duro 17 de septiembre, 2026

El pasado miércoles, Mike Johnson decidió mandar a los representantes a casa para preparar la vital campaña de las midterms de noviembre. Un movimiento que, entre otras cosas, evitó al pleno pronunciarse sobre un eventual juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Además, el receso llega en un momento en que la contestación de la bancada conservadora a la agenda de la Casa Blanca se ha agudizado.

Siete republicanos permiten pasar una propuesta para limitar las acciones de Trump en Irán

El ejemplo más contundente fue sin duda la aprobación de una moción demócrata para limitar los poderes de guerra de Trump en Irán. La propuesta salió adelante por 220-204 y contó con el apoyo de hasta siete representantes conservadores. En junio, apenas fueron cuatro los rebeldes conservadores.

El pasado martes, sin embargo Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson, Tom Barrett, Mariannette Miller-Meeks, Zach Nunn y Nancy Mace dieron su apoyo a la iniciativa del demócrata Seth Moulton.

VÍDEO: El análisis de Vanessa Vallejo en VOZ NEWS

El inicio de un proceso de Impeachment contra Hegseth

Una de las ventajas de acelerar la partida del Congreso era evitar que se llegara a votar la moción de Impeachment contra Pete Hegseth presentada por Thomas Massie. Aunque el representante por Kentucky lleva toda la legislatura siendo una piedra en el zapato para la unidad de voto del GOP, existía el peligro de más republicanos se unieran a la iniciativa a la hora de pronunciarse.

En la iniciativa, Massie apuntó que el secretario de Guerra violó "su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos" e incumplió "su deber constitucional de velar por que las leyes se cumplan fielmente, especialmente en lo que respecta a la conducción de la guerra". Además, consideró que Hegseth ha "abusado de las competencias" del Departamento de Guerra.

Un puñado de republicanos votó en contra de la Lindsay Graham Act

El último ejemplo llegó con la votación de una norma que había pasado el Senado casi por unanimidad (86-11). El proyecto de ley póstumo de Lindsay Graham para ampliar las sanciones a Rusia e Irán, sin embargo, enfrentó el rechazo de un puñado de conservadores del ala dura, por motivos relacionados con el libre mercado o el no intervencionismo.

Entre los rebeldes se encuentran Chip Roy, Thomas Massie, Ralph Norman, Keith Self y Andy Harris.