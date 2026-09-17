La Cámara de Representantes aprueba la Lindsay Graham Act, que amplía las sanciones contra Rusia e Irán

Publicado por Israel Duro 17 de septiembre, 2026

La Cámara de Representantes aprobó la Ley Lindsay Graham, diseñada para presionar a Rusia por su guerra en Ucrania, y remitió la legislación al presidente Donald Trump tras meses de retraso. El proyecto de ley también amplía las sanciones contra Irán.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó el paquete por 262 votos a favor y 159 en contra, dando así luz verde definitiva del Congreso a la iniciativa legislativa más importante contra Moscú desde que Trump volvió al cargo. Trump ha afirmado que firmará la medida, que fue aprobada sin problemas por el Senado el mes pasado por 86 votos a favor y 11 en contra.

La legislación se dirige contra los sectores energético y de defensa de Rusia, el presidente Vladimir Putin y otros altos cargos, así como contra la denominada flota fantasma de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones occidentales. También otorga a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos —entre los que podrían figurar China e India— con el fin de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.

El diputado demócrata Gregory Meeks: "Profundamente defectuoso"

Sin embargo, sus amplios poderes arancelarios han provocado una inusual división entre los demócratas, que apoyan de forma abrumadora a Ucrania, pero se han resistido a otorgar a Trump una mayor autoridad en materia comercial. Gregory Meeks, el principal demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó el proyecto de ley de "profundamente defectuoso".

"Los abogados de la Casa Blanca redactaron el texto actual para maximizar la autoridad del presidente Trump a la hora de imponer nuevos impuestos a la importación al pueblo estadounidense y para minimizar cualquier obligación de imponer realmente nuevas sanciones a Rusia o a quienes la apoyan".

Meeks afirmó que apoyaría la legislación si se eliminaran las disposiciones arancelarias secundarias, pero los republicanos rechazaron las enmiendas destinadas a limitarlas.

Un puñado de diputados republicanos votó en contra del proyecto de ley

No obstante, decenas de demócratas sí respaldaron la medida, contrarrestando la oposición de un puñado de republicanos como Chip Roy, Thomas Massie, Ralph Norman, Keith Self y Andy Harris , quienes se opusieron a las sanciones por motivos relacionados con el libre mercado o el no intervencionismo.

Los partidarios sostienen que es necesaria una presión económica más dura, dado que la invasión a gran escala de Rusia entra en su quinto año y no se vislumbra ningún acuerdo de paz.

La votación de la Cámara de Representantes fue celebrada por los activistas pro-Ucrania, quienes señalaron que continúan los ataques rusos, incluidos los ataques con drones del miércoles contra el transporte civil en el sur, que según las autoridades de Kiev causaron la muerte de cinco personas.

"Putin está perdiendo 30 000 soldados al mes"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había instado al Congreso a aprobar el paquete de sanciones, afirmando que se necesitaba una mayor presión para obligar a Moscú a entablar negociaciones.

"Así que ahora Putin está perdiendo 30 000 de sus soldados al mes... son muchas bajas, pero no quiere detener esta guerra,", afirmó Zelensky durante un viaje a Washington en julio que incluyó una reunión con Trump. "Así que ahora la iniciativa no está en manos de Putin".

India desafía a EEUU

Tras la aprobación del proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes, India "dejó clara su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos", por lo que seguiría comprando petróleo "a través de fuentes diversificadas y en función de la dinámica cambiante del mercado". Moscú es uno de los socios estratégicos y proveedores militares más importantes de Nueva Delhi.

El proyecto de ley también se dirigiría contra empresas y actores extranjeros que apoyen al ejército ruso, e incluye además una disposición para evitar la caducidad de la autoridad sancionadora que restringe la financiación de los sectores energético y armamentístico de Irán.

Su promotor, el senador republicano Lindsey Graham —quien falleció repentinamente en julio— había impulsado la legislación desde abril de 2025. La votación del miércoles tuvo lugar justo antes de que los legisladores de la Cámara de Representantes abandonaran Washington para hacer campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Esperamos que Estados Unidos aplique la ley con firmeza para poner fin de una vez por todas a los flujos de efectivo hacia la caja de guerra del Kremlin"

"Una vez que el proyecto de ley se firme rápidamente y se convierta en ley, esperamos que Estados Unidos lo aplique con firmeza para poner fin de una vez por todas a los flujos de dinero hacia la caja de guerra del Kremlin", declaró a la AFP Svitlana Romanko, directora ejecutiva del grupo de presión ucraniano del sector energético Razom We Stand.

"Cada día de retraso es un día en el que en Ucrania tenemos que enterrar a más personas".