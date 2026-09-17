Trump nombra al obispo Robert Barron como miembros de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional

Publicado por Williams Perdomo 17 de septiembre, 2026

Donald Trump nombró al obispo católico Robert Barron como nuevo miembro de la Comisión de para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), según anunció el organismo el 16 de septiembre de 2026.

Barron, quien dirige la diócesis de Winona-Rochester, en Minnesota, fue designado junto con el pastor Andrew Brunson y el exdirector del Consejo de Política Nacional de Estados Unidos Joe Grogan. Los tres nombramientos fueron realizados por el presidente Trump.

Un obispo con trayectoria en medios y organizaciones religiosas

Robert Barron es el fundador de Word on Fire Catholic Ministries, una organización dedicada a la evangelización católica. También presentó la serie documental Catholicism, emitida por la cadena pública estadounidense PBS.

En 2015, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Los Ángeles. Posteriormente asumió la dirección de la diócesis de Winona-Rochester.

Antes de su incorporación a la USCIRF, Barron también formó parte de la Comisión de Libertad Religiosa, un organismo centrado en asuntos nacionales.

Qué es la Comisión de Libertad Religiosa Internacional

La USCIRF es un organismo independiente del poder legislativo estadounidense encargado de supervisar, analizar e informar sobre la situación de la libertad religiosa en el extranjero.

La Comisión formula recomendaciones de política exterior dirigidas al presidente, al secretario de Estado y al Congreso, con el objetivo de prevenir la persecución religiosa y promover la libertad de religión o de creencias.

Su composición está establecida por la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998. Cuenta con nueve comisionados designados de forma bipartidista: tres por el presidente, tres por los líderes del Senado y tres por los líderes de la Cámara de Representantes.

Con los nombramientos de Barron, Brunson y Grogan, la USCIRF informó que cuenta nuevamente con la composición completa de comisionados prevista por la legislación.