Trump retira a su candidato para dirigir ICE: los motivos detrás del estancamiento en el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 17 de septiembre, 2026

La Casa Blanca retiró formalmente la nominación de Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente Donald Trump había nominado al expolicía de Oklahoma en junio, con la intención de que se convirtiera en el primer director de ICE confirmado por el Senado desde la Administración Obama. Sin embargo, el camino de Schroyer hacia la confirmación se estancó en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por el senador Rand Paul (R-KY).

Según informó previamente el Wall Street Journal, Schroyer fue nominado por recomendación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Schroyer había trabajado previamente en el equipo de seguridad de Mullin cuando era senador. Casi tres meses después, la Casa Blanca le confirmó al Senado que retiraría la nominación.

La nominación quedó bloqueada en el Senado después de que no se programara la audiencia de confirmación de Schroyer. Paul había solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le entregara información sobre las investigaciones internas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de agentes federales de inmigración en Minneapolis en enero. Según Paul, su pedido no estaba relacionado con Schroyer personalmente, sino con la investigación sobre las muertes.

En cuanto a la trayectoria de Schroyer, cuenta con casi tres décadas de experiencia en las fuerzas de seguridad de Oklahoma. Tras servir cuatro años en el Cuerpo de Marines, ingresó al Departamento de Policía de Muskogee y en 2000 se incorporó a la Oklahoma Highway Patrol, donde llegó al rango de mayor.

No obstante, no había dirigido previamente una agencia federal de inmigración ni una organización policial del tamaño de ICE. Según Politico, antes del retiro de su nominación, algunos funcionarios del DHS habían expresado dudas sobre si Schroyer contaba con la experiencia necesaria para dirigir la agencia.

La agencia está actualmente dirigida de manera interina por David Venturella, quien asumió el cargo después de la salida de Todd Lyons en mayo de este año.