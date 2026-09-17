María Elvira Salazar cuestiona a Trump por su política migratoria: "Algunas de sus medidas han ido demasiado lejos"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2026

La congresista republicana María Elvira Salazar (R-FL) lanzó este jueves un anuncio grabado frente a la Casa Blanca en el que cuestiona algunas de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

"Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos", afirma Salazar. La congresista sostiene que en julio el 50% de las personas detenidas por el ICE no tenía condenas penales ni causas pendientes.

"Tenga cuidado con lo que sus asesores le dicen sobre la política de inmigración", exclamó.

Los hispanos "se sienten traicionados"

Salazar también advirtió al presidente sobre el impacto de estas políticas entre los votantes hispanos que respaldaron su candidatura en 2024.

"Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy".

Salazar: "Una vida digna en esta Tierra Prometida"

La representante afirmó que Trump puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo, pero aclaró que no está proponiendo una amnistía.

"Estoy hablando de darles una vida digna en esta Tierra Prometida".

El anuncio, de unos 30 segundos, fue pagado por Salazar for Congress y aprobado por la congresista.