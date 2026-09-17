María Elvira Salazar cuestiona a Trump por su política migratoria: "Algunas de sus medidas han ido demasiado lejos"
La congresista republicana de Miami se dirige al presidente y dice que los hispanos que le llevaron a la Casa Blanca en 2024 "se sienten traicionados". El spot, pagado por su campaña, llega a siete semanas de las midterms.
La congresista republicana María Elvira Salazar (R-FL) lanzó este jueves un anuncio grabado frente a la Casa Blanca en el que cuestiona algunas de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
"Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos", afirma Salazar. La congresista sostiene que en julio el 50% de las personas detenidas por el ICE no tenía condenas penales ni causas pendientes.
"Tenga cuidado con lo que sus asesores le dicen sobre la política de inmigración", exclamó.
Los hispanos "se sienten traicionados"
Salazar también advirtió al presidente sobre el impacto de estas políticas entre los votantes hispanos que respaldaron su candidatura en 2024.
"Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy".
Política
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Salazar: "Una vida digna en esta Tierra Prometida"
La representante afirmó que Trump puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan para el comunismo, pero aclaró que no está proponiendo una amnistía.
"Estoy hablando de darles una vida digna en esta Tierra Prometida".
El anuncio, de unos 30 segundos, fue pagado por Salazar for Congress y aprobado por la congresista.
¿Qué es la ley dignidad?
El proyecto propone un estatus temporal de siete años para quienes cumplan requisitos como no tener antecedentes penales graves, pagar impuestos, abonar una sanción y respetar la ley. Después, podrían solicitar la residencia permanente mediante un programa de “Redención”. También incluye medidas de control fronterizo, verificación laboral, reformas al sistema de asilo y disposiciones para algunos beneficiarios de DACA y TPS.
La iniciativa fue remitida a comités de la Cámara el 16 de julio de 2025, pero hasta el 17 de septiembre de 2026 no ha sido aprobada ni sometida a votación plenaria. Sigue en fase de comité y no es una ley vigente.
En noviembre de 2025, la congresista publicó en inglés Dignity Not Citizenship y en diciembre la edición española, Dignidad, No Ciudadanía. El libro defiende frontera segura y un estatus legal condicionado, y rechaza tanto la amnistía general como las redadas masivas como única política.