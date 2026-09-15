Nueva señal de alarma para Trump: los demócratas amplían su ventaja en la boleta general y los principales temas

Publicado por Joaquín Núñez 15 de septiembre, 2026

Una nueva encuesta del New York Times/Siena entre probables votantes mostró un escenario desfavorable para Donald Trump y el Partido Republicano a menos de 50 días de las elecciones de medio término. El sondeo encontró que los demócratas aventajan a los republicanos en la boleta general y en los temas que más preocupan a los votantes.

La encuesta, publicada el martes 15 de septiembre, se realizó entre el 8 y el 13 de septiembre. Según sus hallazgos, los republicanos están ocho puntos porcentuales por debajo de los demócratas en la boleta general para el Congreso. La brecha de género se mantuvo con los republicanos al frente entre los hombres por cuatro puntos y con los demócratas liderando entre las mujeres por 19 puntos.

Consultados sobre el motivo principal por el que querían que los demócratas recuperaran el control del Congreso, la opción "oposición a Trump" fue la más elegida con el 21%.

El sondeo también mostró que los probables votantes confían más en los demócratas para manejar las principales problemáticas del país. Por ejemplo, los demócratas están siete puntos por encima de los republicanos en economía, ocho puntos en costo de vida, diez puntos en el déficit, siete puntos en inmigración, siete puntos en las guerras extranjeras y veinticuatro puntos en salud. La excepción fue la inteligencia artificial, donde los republicanos conservan una ventaja de dos puntos.

Además, el Partido Republicano fue percibido como más extremo (ocho puntos más que los demócratas), más elitista (diez puntos más) y más corrupto (catorce puntos más).

En cuanto a la gestión del presidente Trump, la encuesta encontró que el 59% desaprueba su trabajo, mientras que el 38% lo apoya. El rechazo fue incluso mayor entre los votantes independientes, donde alcanzó el 69%. Además, fue desaprobado sobre su gestión de temas clave como la economía, la inmigración, los aranceles, la guerra con Irán y el costo de vida.

Haciendo foco en la economía, solo el 14% de los probables votantes dijo que la economía estaba mejor que hace un año, lo que representa una caída sobre del dato de 31% registrado en enero de 2026. Entre los republicanos, solo el 29% opinó que la economía está mejor que el año anterior, mientras que en enero ese porcentaje era del 72%.

“Incluso la base demográfica más leal y sólida del Sr. Trump —los votantes blancos sin título universitario— desaprobó la gestión del presidente en materia de coste de la vida por un amplio margen de 21 puntos porcentuales”, señaló el NYT.

Otros datos llamativos de la encuesta fueron que más probables votantes dijeron que preferían votar por un candidato que se opusiera a la ayuda a Israel y que el 60% se opone a la construcción de nuevos centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial.