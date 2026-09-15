Arranca el Mes de la Herencia Hispana: la celebración de un aporte fundamental a los Estados Unidos de América

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2026

Desde hace más de cinco décadas, Estados Unidos dedica un periodo del otoño a reconocer la influencia de la población hispana en el país. El Mes de la Herencia Hispana pretende visibilizar tanto a figuras destacadas del pasado como a las comunidades que mantienen vivas sus tradiciones y contribuyen a la sociedad estadounidense.

La celebración tiene su origen en 1968, cuando el Congreso estableció la Semana Nacional de la Herencia Hispana. La iniciativa fue impulsada por el representante George W. Brown y contó con el apoyo de los congresistas Edward R. Roybal y Henry B. Gonzales, además de otros legisladores.

El presidente Lyndon B. Johnson firmó la resolución y emitió la primera proclamación de la semana conmemorativa. En 1988, el presidente Ronald Reagan propuso ampliar la celebración a 30 días, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Desde entonces, recuerda National Geographic, ese es el periodo en que se celebra el Mes de la Herencia Hispana.

¿Por qué comienza el 15 de septiembre?

La fecha coincide con el aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos: Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El 16 de septiembre se conmemora la independencia de México y el 18 de septiembre, la de Chile.

Durante el periodo también se recuerdan otras fechas relevantes para las comunidades hispanas, como el 12 de octubre, asociado a la llegada de los españoles al continente americano.

¿Cómo se celebra?

A lo largo del país se organizan eventos, festivales y ferias dedicados a la historia y la cultura hispana. Las actividades pueden incluir muestras artísticas, música, gastronomía y encuentros para conocer las tradiciones de las distintas comunidades.

Uno de los acontecimientos destacados es el Desfile del Día de la Hispanidad en Nueva York, en el que participan comitivas de países de habla hispana para mostrar su música, folclore y tradiciones.