Delcy Rodríguez evalúa viajar a Nueva York para la Asamblea General de la ONU mientras Washington analiza una posible reunión

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de septiembre, 2026

La presidenta del régimen interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, sopesa un eventual viaje a Nueva York la próxima semana para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, según un reporte difundido por Bloomberg.

De concretarse, ubicaría a la funcionaria en la misma ciudad donde el exdictador Nicolás Maduro permanece bajo custodia de la justicia federal estadounidense tras su captura. Para amplios sectores de la causa democrática venezolana, el posible viaje representa un gesto controvertido.

Petróleo y concesiones políticas frente a las aspiraciones de cambio

El levantamiento de las sanciones que pesaban sobre Rodríguez desde el pasado 1 de abril despejó el camino legal para su posible ingreso a suelo estadounidense.

La noticia de una eventual presencia de Rodríguez en Nueva York coincide con la firma de acuerdos energéticos mediante los cuales firmas privadas vinculadas al esquema estadounidense asumen el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras probadas.

Aunque la administración estadounidense defiende estas medidas como herramientas para garantizar el flujo de recursos y asegurar la reapertura comercial, observadores críticos advierten que dar una plataforma de legitimación internacional a la antigua vicepresidenta del chavismo entraña riesgos.

Para muchos venezolanos dentro y fuera del territorio nacional, la prisa por consolidar negocios petroleros y establecer canales institucionales con figuras ligadas al aparato estatal amenaza con diluir la exigencia de una transición democrática genuina y profunda.

Consultado sobre un posible encuentro con Rodríguez en Nueva York, el presidente Donald Trump afirmó: "Puede que sí, puede que sí". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que una reunión personal "probablemente ocurra" si se confirma la presencia de la presidenta del régimen interino.