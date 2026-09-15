Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero y acepta cooperar con la Justicia

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2026

Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Miami, tras alcanzar un acuerdo con fiscales estadounidenses.

Saab, que había sido extraditado a Estados Unidos en mayo y se había declarado inicialmente 'no culpable' el pasado 24 de julio, cambió ahora su posición a cambio de cooperar con las investigaciones federales, según documentos judiciales citados por AFP.

Reuters confirmó que Saab admitió haber participado en una conspiración para lavar dinero y que, como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó entregar 195 millones de dólares vinculados al esquema investigado y colaborar con los fiscales estadounidenses.

Associated Press informó igualmente que Saab se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con un presunto esquema de sobornos destinado a obtener lucrativos contratos gubernamentales en Venezuela. El acuerdo también contempla su cooperación en investigaciones federales que permanecen abiertas.

Contratos de alimentos y petróleo venezolano

El nuevo proceso contra Saab está relacionado con operaciones que las autoridades estadounidenses vinculan a contratos públicos para la importación de alimentos y al sector petrolero venezolano.

El Departamento de Justicia informó en mayo, cuando anunció su arresto y la acusación en su contra, que Saab presuntamente conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios venezolanos con el objetivo de conseguir contratos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos entre sectores vulnerables de Venezuela.

Según la acusación, Saab y sus socios habrían manipulado documentación y tergiversado el origen y las características de alimentos importados desde países como Colombia y México.

Las autoridades estadounidenses también investigaron operaciones relacionadas con la venta de petróleo de la estatal PDVSA y una red de sociedades utilizada para canalizar fondos fuera de Venezuela, según AP.

De aliado clave de Maduro a colaborador de EEUU

Saab, empresario nacido en Colombia, se convirtió durante años en una de las principales figuras financieras vinculadas al régimen de Maduro.

Washington lo había acusado previamente de utilizar empresas y cuentas bancarias internacionales para mover cientos de millones de dólares obtenidos mediante contratos públicos venezolanos.

Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, aunque en diciembre de 2023 el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio que permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Sin embargo, una investigación posterior permitió a los fiscales presentar nuevas acusaciones por conductas que, según las autoridades, no estaban cubiertas por aquella medida de clemencia. AP señala que Saab había sido investigado durante años como uno de los principales intermediarios financieros del entorno de Maduro.

En mayo de 2026 volvió a quedar bajo custodia estadounidense y fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida.