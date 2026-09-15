Mitch McConnell volvió al Senado luego de tres meses de ausencia y puso la Ley Agrícola como prioridad

Publicado por Joaquín Núñez 14 de septiembre, 2026

Mitch McConnell volvió al Senado. El republicano de Kentucky regresó tras meses de ausencia y emitió su primer voto desde el 11 de junio. Los fotógrafos capturaron el regreso de McConnell, que se mostró en silla de ruedas y respondió preguntas de los periodistas. Entre otras cosas, afirmó que iba a trabajar por la aprobación de la Ley Agrícola.

El pasado 14 de junio, McConnell sufrió una dura caída por la que debió ser hospitalizado. Semanas después, y en medio de la incertidumbre y diversas especulaciones sobre su estado de salud, el senador publicó un comunicado acompañado de una fotografía junto a su esposa, Elaine Chao, desde el centro de rehabilitación. En el mensaje reveló que había perdido brevemente el conocimiento, aunque los estudios médicos descartaron fracturas, un derrame cerebral y un infarto.

A inicios de agosto, confirmó que había recibido el alta médica y que seguiría la recuperación desde su casa, esperando a recuperarse definitivamente para volver al Senado.

McConnell anunció el lunes que regresaría al Senado esa misma noche: "Mi recuperación ha sido un proceso largo y, a menudo, frustrante, y los efectos persistentes de la poliomielitis que padecí en la infancia no lo han hecho más fácil. Todavía no estoy al 100%, pero le he asegurado al líder (John) Thune que, mientras continúo con la fisioterapia siguiendo las recomendaciones de mis médicos, haré todo lo posible por estar presente en las votaciones difíciles cuando nuestro grupo me necesite".

"Elaine y yo estamos muy agradecidos por todos los continuos mensajes de apoyo de nuestros conciudadanos de Kentucky, y me alegra poder retomar mis actividades habituales en su nombre este mes", añadió.

En su ausencia, el senador de 84 años se perdió decenas de votos, entre ellos importantes nominaciones como la de Todd Blanche para fiscal general.

En febrero de 2025, McConnell anunció que no buscaría la reelección en 2026, por lo que el mandato que actualmente ejerce será el último de una carrera de cuatro décadas en el Senado. Tras una intensa primaria republicana en Kentucky, el congresista Andy Barr ganó la nominación y se espera que lo suceda en el Senado desde enero de 2027.

¿Qué dijo McConnell en su regreso al Senado?

En concreto, el republicano volvió el lunes por la noche para votar a favor de Matthew Byrne, nominado por la Administración Trump sara servir como juez de distrito del Distrito Sur de Ohio.

Antes de emitir su voto, habló con un grupo de periodistas que estaban afuera de la Cámara Alta. "Después de dos años, dos décadas, en realidad, de esquivar sus preguntas, no estaba seguro de cuántos de ustedes estarían aquí hoy. Así que me alegra verlos. Es hora de volver al trabajo, de terminar la labor de este Congreso", expresó McConnell.

"Estoy aquí para trabajar en la Ley Agrícola; es importante para mi estado. Y, como creo que saben, tengo un interés constante en la OTAN y en apoyar a nuestros buenos amigos que están en plena lucha contra los rusos", añadió.