El exdemócrata Joe Manchin respalda a Susan Collins en Maine y se distancia del ala progresista de su antiguo partido

Publicado por Joaquín Núñez 14 de septiembre, 2026

Joe Manchin respaldó a Susan Collins en las elecciones al Senado en Maine. En diálogo con CNBC, el exsenador demócrata luego convertido a independiente de Virginia Occidental aseguró que la republicana es "el alma del Senado". Collins buscará en noviembre un sexto mandato en la Cámara Alta frente al demócrata Troy Jackson. Se trata de una elección clave que podría definir el control del Senado.

Actualmente, los republicanos ostentan una mayoría de 53-47 en el Senado. Por lo tanto, los demócratas deberán ganar al menos cuatro escaños para recuperar la mayoría. Entre los principales estados apuntados se encuentra Maine, además de Carolina del Norte, Ohio, Iowa, Alaska y Texas.

En Maine, Collins se enfrentará a Jackson, quien se convirtió en el nominado demócrata tras el retiro de Graham Platner, que renunció a la candidatura en julio. Jackson pasó muchos años en la Legislatura de Maine y fue presidente del Senado estatal. El demócrata representa al ala más progresista del partido y entre sus propuestas están 'Medicare for All' y abolir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En este contexto, Manchin respaldó a Collins en una entrevista con CNBC. "Si pierdes a personas como Susan Collins en el Senado, estás perdiendo el alma del Senado; básicamente, a alguien con quien puedes hablar, que siempre quiere hacer lo correcto", expresó el exsenador.

"Susan siempre está ahí, siempre en las trincheras. Y cuando necesitas a alguien con quien trabajar, llamo a Susan. Llamo a Lisa (Murkowski). También cuento con Mark Warner", añadió.

Horas después, Collins le agradeció a Manchin por el respaldo y recordó su tiempo juntos en el Senado: "Juntos, hemos demostrado lo que se puede lograr cuando los republicanos y los demócratas trabajan juntos para encontrar puntos en común y hacer que las cosas sucedan".

Además, Manchin fue consultado por las elecciones al Senado en Michigan, donde los demócratas nominaron a otro exponente de la agenda progresista del partido, Abdul El-Sayed. Manchin aseguró que no le parecería bien que El-Sayed se convierta en senador. Sobre Mike Rogers, el candidato republicano en esa carrera, dijo que era una "buena persona" y que haría un "gran trabajo" en el Senado.

El respaldo a Collins y el elogio a Rogers se suman a la creciente distancia de Manchin con el ala más progresista del Partido Demócrata. El exsenador ya había rechazado la posibilidad de apoyar a candidatos alineados con los Democratic Socialists of America (DSA).

En una entrevista con Margaret Brennan para CBS, el exsenador respondió lo siguiente cuando le preguntaron si respaldaría a un candidato socialista. "De ninguna manera. Dios mío, no". Cuando Brennan le preguntó si cambiaría de postura si el candidato tuviera algunas buenas ideas, Manchin dijo dijo que no apoyaría "locuras". "¿Has visto su plataforma?", le dijo a Brennan.