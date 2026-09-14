Trump tacha de "fuerzas muy negativas" las voces que piden frenar la IA y defiende la primacía de EEUU frente a China

Publicado por Carlos Dominguez 14 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump calificó este domingo de "fuerzas muy negativas" a quienes reclaman ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, en declaraciones a la prensa desde su complejo de Doonbeg, en Irlanda, donde asistía al Irish Open. Subrayó que Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico frente a China.

La apuesta por la velocidad

Trump rechazó las advertencias procedentes de la propia industria tecnológica y afirmó: "Podemos poner guardarraíles. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas muy negativas que están sacando el tema cuando no deberían sacarlo y están planteando cosas que no van a suceder". En su opinión, la clave es no perder la carrera global: "Lideramos a China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así porque quien gane en IA, gana", declaró a la prensa.

El mensaje del presidente se alinea con la postura de su partido. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió el domingo en CNN que "si el Congreso se lanza de golpe y convoca una especie de sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso es una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses".

"Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otras en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense", añadió.

Por su parte, el asesor económico Kevin Hassett insistió en la necesidad de evitar un escenario en el que "un actor malintencionado tenga acceso a una IA mejor que la que tenemos para protegernos".

La industria alerta: "Podría matarnos a todos antes de que termine la década" Jacob Coxon, un investigador británico de 27 años, anunciara su dimisión de Anthropic —tras haber trabajado antes en OpenAI— y acusara a ambas compañías de "apostar con nuestras vidas" en la carrera por modelos auto-mejorables. Coxon, especializado en preentrenamiento de modelos,

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​Su renuncia encendió la alarma en el sector. El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, pidió frenar el ritmo para evaluar riesgos, y recibió el respaldo público de Sam Altman de OpenAI y Elon Musk de xAI. Altman incluso confirmó que su empresa no saldrá a bolsa este año por "todo lo que ocurre con la seguridad". Las declaraciones de Trump llegan pocos días después de que, un investigador británico de 27 años, anunciara su dimisión de—tras haber trabajado antes en— y acusara a ambas compañías de "apostar con nuestras vidas" en la carrera por modelos auto-mejorables. Coxon, especializado en preentrenamiento de modelos, escribió en X que "las personas que construyen IA creen firmemente que podría matarnos a todos antes de que termine la década".​Su renuncia encendió la alarma en el sector. El consejero delegado de Anthropic,, pidió frenar el ritmo para evaluar riesgos, y recibió el respaldo público dede OpenAI yde xAI. Altman incluso confirmó que su empresa no saldrá a bolsa este año por "todo lo que ocurre con la seguridad".

El frente demócrata: "Actuar con urgencia"

Frente a la reticencia republicana, los demócratas reclaman acción legislativa inmediata. El líder de la bancada demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de haber "abandonado su responsabilidad", mientras el representante californiano Ro Khanna reclama pausar por completo el desarrollo de sistemas de IA capaces de mejorarse a sí mismos.

"Debemos pausar la IA auto-mejorable recursiva. Debemos establecer responsabilidad penal y civil por la IA que nos cause daños", escribió en X.

La presión política coincide con una creciente inquietud social: según una encuesta de CBS News de marzo de 2026, el 66% de los estadounidenses cree que la IA reducirá el número de empleos en Estados Unidos.