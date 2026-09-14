ANÁLISIS
Trump tacha de "fuerzas muy negativas" las voces que piden frenar la IA y defiende la primacía de EEUU frente a China
El mensaje del presidente se alinea con la postura de su partido. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió el domingo que "si el Congreso se lanza de golpe y convoca una especie de sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso es una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses".
El presidente Donald Trump calificó este domingo de "fuerzas muy negativas" a quienes reclaman ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, en declaraciones a la prensa desde su complejo de Doonbeg, en Irlanda, donde asistía al Irish Open. Subrayó que Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico frente a China.
La apuesta por la velocidad
Trump rechazó las advertencias procedentes de la propia industria tecnológica y afirmó: "Podemos poner guardarraíles. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas muy negativas que están sacando el tema cuando no deberían sacarlo y están planteando cosas que no van a suceder". En su opinión, la clave es no perder la carrera global: "Lideramos a China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así porque quien gane en IA, gana", declaró a la prensa.
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Altman y Musk respaldan a Amodei: los CEO de OpenAI y xAI piden ralentizar el desarrollo de la IA
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El mensaje del presidente se alinea con la postura de su partido. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió el domingo en CNN que "si el Congreso se lanza de golpe y convoca una especie de sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso es una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses".
"Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otras en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense", añadió.
Por su parte, el asesor económico Kevin Hassett insistió en la necesidad de evitar un escenario en el que "un actor malintencionado tenga acceso a una IA mejor que la que tenemos para protegernos".
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Su renuncia encendió la alarma en el sector. El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, pidió frenar el ritmo para evaluar riesgos, y recibió el respaldo público de Sam Altman de OpenAI y Elon Musk de xAI. Altman incluso confirmó que su empresa no saldrá a bolsa este año por "todo lo que ocurre con la seguridad".
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El frente demócrata: "Actuar con urgencia"
Frente a la reticencia republicana, los demócratas reclaman acción legislativa inmediata. El líder de la bancada demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de haber "abandonado su responsabilidad", mientras el representante californiano Ro Khanna reclama pausar por completo el desarrollo de sistemas de IA capaces de mejorarse a sí mismos.
"Debemos pausar la IA auto-mejorable recursiva. Debemos establecer responsabilidad penal y civil por la IA que nos cause daños", escribió en X.
La presión política coincide con una creciente inquietud social: según una encuesta de CBS News de marzo de 2026, el 66% de los estadounidenses cree que la IA reducirá el número de empleos en Estados Unidos.
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La iniciativa, que incluye programas de formación e investigación, refuerza la narrativa china de una IA "inclusiva" frente al modelo cerrado predominante en EEUU. Xi también abogó por un "marco global de gobernanza de la IA amplio y basado en el consenso", en vísperas de su prevista reunión con Trump, donde la regulación tecnológica será uno de los ejes.