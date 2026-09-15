La Corte Suprema bloquea el último intento de Trump de imponer nuevas reglas para el voto por correo antes de las 'midterms'

Publicado por Joaquín Núñez 14 de septiembre, 2026

La Corte Suprema volvió a bloquear temporalmente una iniciativa de la Administración Trump para modificar las reglas del voto por correo antes de las elecciones de medio término. A través del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), el presidente Donald Trump buscaba que los estados proporcionaran más información sobre los votantes que reciben boletas e implementaran nuevos mecanismos para rastrear los envíos.

A finales de agosto, el USPS publicó una regulación de 95 páginas que establecía nuevas reglas para el envío de boletas electorales por correo antes de las elecciones de medio término. Las reglas buscaban establecer un sistema mediante el cual los estados deberían informar a USPS si pretenden utilizar el correo para distribuir boletas y, posteriormente, proporcionar información sobre los votantes que recibirán esos envíos.

No obstante, la implementación de las nuevas reglas quedó suspendida después de que una jueza federal bloqueara temporalmente su aplicación al considerar que la Administración Trump podía haberse excedido en sus facultades. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo el bloqueo, por lo que la Casa Blanca decidió apelar al máximo tribunal del país.

En este contexto, la Corte Suprema rechazó este lunes el pedido de la Administración Trump para levantar la orden judicial que impide al USPS implementar las nuevas reglas antes de las elecciones de medio término de noviembre.

La Corte no determinó que las reglas sean definitivamente inconstitucionales ni resolvió el fondo del caso, sino que decidió mantener el bloqueo impuesto por los tribunales inferiores al considerar que no existen razones suficientes para levantarlo. La decisión implica que las nuevas reglas no podrán aplicarse para las elecciones de noviembre mientras continúa el litigio.

El fallo no firmado fue por 7-2 y solo los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se expresaron públicamente en contra. “Es poco probable que el Gobierno tenga éxito en cuanto al fondo de su impugnación a la medida cautelar dictada por el Tribunal de Distrito”, se lee en el fallo.

"En mi opinión, con base en la información que el Tribunal ha recibido en esta etapa provisional, existe al menos una posibilidad razonable de que la norma definitiva se encuentre dentro de la autoridad legal del Servicio Postal. Sin embargo, aplicar la norma en las elecciones de 2026 sería arbitrario y caprichoso, lo que constituiría una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que los funcionarios electorales estatales y locales no cuentan con tiempo suficiente para implementar razonablemente la norma antes de las elecciones", escribió el juez Brett Kavanaugh en una opinión concurrente.

Por su parte, el juez Alito escribió lo siguiente con el apoyo de Thomas: "La Corte rechaza erróneamente la solicitud del Gobierno de suspender una orden judicial universal que impide la implementación de una norma definitiva relativa al envío por correo de las boletas electorales".