Orlando Salazar y Karina Yapor participarán en el Foro Latino Tour

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2026

El fundador y CEO de Voz Media, Orlando Salazar, y la presentadora y productora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, participarán en el Foro Latino Tour, que se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en Charlotte, Carolina del Norte.

El encuentro, denominado El Foro Latino, tendrá lugar de 10:00 am. a 12:45 pm en las instalaciones de Camino, ubicadas en 201 Stetson Drive, Charlotte, NC 28262.

La actividad busca ofrecer un espacio para abordar los desafíos clave de la minoría de mayor crecimiento en Estados Unidos.

Yapor, presentadora de noticias y ganadora de un premio Emmy, y Salazar, fundador y CEO de Voz Media, figuran entre los participantes del foro, que contará con representantes de organizaciones, instituciones y medios de comunicación.

Entre los asistentes anunciados también se encuentra Alfonso Aguilar, director de Asuntos Hispanos del America First Policy Institute y comentador de Voz News, quien participará junto a otras figuras vinculadas al liderazgo hispano.

El foro contará además con la presencia de Rusty Price, fundador y CEO de Camino; Bob Unanue, presidente de la Hispanic Leadership Coalition y ex director de Goya Foods; el doctor Enrique Navarro, presidente de la Universidad Santander; Myrka Dellanos, periodista ganadora de un premio Emmy; Jovita Carranza, y Mileny Santillán, de la Red de Gobierno con Valores.

También participará Nilsa Álvarez, directora nacional de Alcance Hispano.

La actividad cuenta con el respaldo de organizaciones aliadas como la Hispanic Leadership Coalition, Voz Media, CEDEVAL y la Universidad Santander.