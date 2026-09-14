EEUU invita al régimen interino de Venezuela al ministerial energético del G20 en Houston, mientras busca desplazar el eje del petróleo fuera de Oriente Medio

Publicado por Carlos Dominguez 14 de septiembre, 2026

Una delegación venezolana participará esta semana, como invitada, en actos paralelos y reuniones bilaterales del ministerial energético del G20 en Houston. Lo confirmaron este lunes funcionarios estadounidenses. Washington presenta el gesto como un paso para trasladar el "centro geopolítico del petróleo" desde Oriente Medio hacia el hemisferio occidental, en medio de la turbulencia de los mercados.

Quién participará

El secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright, copresiden la cumbre en Houston, que se prolonga hasta el miércoles y reúne a las economías del G20. Según Bloomberg, por Venezuela asistirán la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de PDVSA, ambos funcionarios de la continuidad chavista en petróleo. No participarán en las sesiones ministeriales a puerta cerrada.

Entre los participantes figuran delegaciones de China, India, Japón y Alemania, junto a grandes productores como Canadá y Arabia Saudí. Diplomáticos rusos indicaron que Moscú enviará funcionarios a Houston. Hace dos semanas, la presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, en una reunión previa del G20 en Carolina del Norte generó polémica entre aliados europeos.

El argumento de Washington: "El centro del petróleo se mueve"

La Administración Trump enmarca la invitación a Caracas en una estrategia de diversificación de los suministros ante la guerra en Oriente Medio y las interrupciones que han disparado los precios.

Burgum defendió ante Fox Business que Washington quiere reorientar el mapa energético mundial y sumar a Venezuela a esa apuesta. Declaró: "Se trata de que el centro geopolítico del petróleo se desplace fuera de Oriente Medio —tenemos todas estas dudas sobre las interrupciones en Oriente Medio— y se traslade al hemisferio occidental".

"La participación de Venezuela se produce en un momento en que la Administración Trump y Caracas intensifican su colaboración en materia energética, amplían las oportunidades para las empresas estadounidenses y buscan nuevos acuerdos energéticos en Venezuela", declaró la oficina de Burgum a la AFP.