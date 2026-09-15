Trump critica la decisión de la Corte Suprema sobre el voto por correo y la califica de "altamente política"

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2026

El presidente Donald Trump arremetió este martes contra la Corte Suprema después de que el máximo tribunal rechazara su solicitud de levantar una orden que detiene su plan para restringir el voto por correo, y acusó al tribunal de dejarse intimidar por los demócratas.

"Ciertos jueces están aterrorizados de estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar nuestra América", publicó en su red Truth Social, calificando la decisión de "horrible" y "altamente política".

La Corte Suprema volvió a suspender temporalmente una medida impulsada por la Administración Trump para cambiar las normas del voto por correo de cara a las elecciones de medio término.

La iniciativa, promovida por el presidente Donald Trump a través del Servicio Postal (USPS), pretendía exigir a los estados más datos sobre los votantes que reciben boletas y establecer nuevos sistemas para seguir los envíos.