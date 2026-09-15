“Destrucción mutua asegurada”: Newsom retrata la división demócrata rumbo a 2028 y asegura que no será parte de las presidenciales si Kamala Harris es candidata

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de septiembre, 2026

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, afirmó este lunes que se apartaría de la carrera presidencial de 2028 si la exvicepresidenta Kamala Harris decidiera lanzar otra campaña por la Casa Blanca, al considerar que ambos demócratas competirían en gran medida por el mismo grupo de votantes en las primarias, pero que algunos consideran un ataque indirecto contra la excandidata de las presidenciales de 2024, en las que cayó derrotada contra el hoy presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con Jake Tapper, de CNN, Newsom describió un eventual enfrentamiento entre los dos políticos californianos como un escenario que beneficiaría al resto de los candidatos demócratas. “En primer lugar, electoralmente, es un regalo de Dios para todos los demás. Lo disfrutarían muchísimo. Destrucción mutua asegurada. No sirve a ningún bien mayor”, afirmó Newsom.

Tanto Newsom como Harris figuran entre los posibles aspirantes demócratas a la nominación presidencial de 2028. Newsom no ha descartado presentarse, mientras que Harris también ha estado considerando una nueva candidatura después de sus anteriores campañas presidenciales, lo cual ha generado críticas por parte de algunas figuras demócratas que consideran que dicha acción podría perjudicar al partido y beneficiar al candidato que eventualmente elija el Partido Republicano.

En otra parte de la entrevista, Tapper señaló que la exvicepresidenta de Joe Biden ya se ha postulado a la presidencia en dos ocasiones, mientras que Newsom nunca ha buscado la nominación. Newsom respondió que sus redes políticas y grupos de seguidores se superponen considerablemente, por lo que una disputa directa entre ambos podría terminar perjudicando especialmente a sus respectivas campañas. “Conozco a su base de seguidores. Conozco a sus amigos. El diagrama de Venn entre ambos es simplemente una superposición total. No les haría eso a esas personas”, señaló.

Las declaraciones de Newsom representan la primera ocasión en la que aborda públicamente si una eventual entrada de Harris en la carrera afectaría su propia decisión de competir por la Casa Blanca. Sus comentarios llegan mientras los demócratas comienzan a mirar hacia el próximo ciclo presidencial, con muchos de los posibles candidatos a la espera de aclarar sus intenciones después de las elecciones de medio término, las cuales podrían representar un punto de inflexión para el futuro político inmediato del país, en el caso de que los demócratas logren hacerse tanto con la Cámara de Representantes como con el Senado.