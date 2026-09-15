Cinco países centroamericanos celebran su independencia el 15 de septiembre: esta es la historia detrás de la fecha

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2026

Este 15 de septiembre, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebran el aniversario de su independencia, una fecha que comparten desde 1821 y que coincide con el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

El 15 de septiembre de 1821 se firmó en la ciudad de Guatemala el Acta de Independencia de Centroamérica, redactada por José Cecilio del Valle y aprobada por representantes de distintos sectores políticos, eclesiásticos y académicos.

A diferencia de otros movimientos independentistas de América, el proceso centroamericano se desarrolló de manera pacífica, mediante negociaciones y consensos políticos, en lugar de enfrentamientos armados.

Sin embargo, la independencia no resolvió las diferencias sobre el futuro político de las antiguas provincias. Algunas se incorporaron brevemente al Imperio mexicano y, tras su caída, avanzaron hacia la formación de una confederación centroamericana.

"En 1822 se reunieron diversos cabildos abiertos para votar la anexión. Así, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica se incorporaron al imperio mexicano. Pero en 1823 cayó el imperio, se impuso el proyecto republicano, y se formó en Centroamérica una confederación de estados-provincia, independiente tanto de España como de México", explica el Museo Histórico Nacional de Argentina.

Las celebraciones centroamericanas también llegan a Estados Unidos

Las celebraciones de independencia de los países centroamericanos también tienen lugar en Estados Unidos, donde las comunidades inmigrantes mantienen vivas sus tradiciones y expresiones culturales.

En ciudades como Los Ángeles y Chicago, estas conmemoraciones reúnen desfiles, música en vivo y diferentes actividades para rendir homenaje a sus países de origen.

Las festividades permiten a las comunidades centroamericanas compartir sus costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones, al tiempo que mantienen sus vínculos culturales con sus países de origen.

El Mes de la Herencia Hispana comienza este 15 de septiembre

Desde este martes 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana, una conmemoración dedicada a reconocer los logros, aportes y contribuciones de los estadounidenses con raíces en España, México, Centroamérica, Sudamérica y los países hispanohablantes del Caribe.

La celebración también permite recordar la influencia histórica y cultural de España en América, así como la diversidad de las comunidades hispanas que forman parte de la sociedad estadounidense.

La fecha de inicio coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México conmemora su independencia el 16 de septiembre, mientras que Chile lo hace el 18 de septiembre.