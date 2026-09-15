Un juez dictamina que el nombre de Trump no debe figurar en el Kennedy Center, mientras la junta directiva advierte de la quiebra

Un juez federal dictaminó este martes que el presidente Donald Trump no podía incluir su nombre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, alegando que la junta directiva carecía de la autorización del Congreso para hacerlo.

"En pocas palabras, los demandados no pueden instalar monumentos conmemorativos al presidente Trump ni a ninguna otra persona o cosa en el Centro Kennedy sin el visto bueno del Congreso", escribió el juez, según el New York Times.

La decisión se produce cuando la junta directiva se enfrenta a la quiebra y ya había advertido de que solo podría evitar la ruina financiera si incluía el nombre de Trump en las instalaciones para asegurarse su apoyo financiero.

Los intentos anteriores de incluir el nombre de Trump en el recinto se enfrentaron a un escrutinio legal y las propuestas alternativas para incluir su nombre no lograron ganar terreno.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca, sustituyó a toda la junta directiva y renovó la programación de espectáculos del centro. La junta había votado anteriormente a favor de bautizar su teatro de ópera con el nombre de la primera dama, Melania Trump.

Pero el centro también necesitaba urgentemente reformas, y parte del techo se derrumbó a principios de este mes. Trump advirtió el martes que el edificio se encontraba "prácticamente a punto de derrumbarse" y se quejó de que un juez no permitiera su cierre para llevar a cabo las reformas.

"La Junta Directiva del Kennedy Center ha votado rotundamente a favor de salvarlo, y saben que soy el único que puede hacerlo, porque tengo la capacidad de recaudar el dinero y la capacidad de construir —algo que pocos otros tienen—", añadió. "También cuento con la fuerza y el poder de la Presidencia, que serán necesarios para hacer lo que hay que hacer y darle una nueva oportunidad de alcanzar la grandeza".

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





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