Un fundador de PayPal destina $40 millones a una campaña republicana contra los 'socialistas democráticos'

Publicado por Williams Perdomo 14 de septiembre, 2026

Scott Banister, inversionista libertario y uno de los primeros inversores de PayPal, Uber y SpaceX, destinó 40 millones de dólares a Make Liberty Win, una organización política alineada con los republicanos, para impulsar una campaña contra el avance de 'socialistas democráticos' (DSA) en elecciones estatales.

El financiamiento ya comenzó a desplegarse en nueve estados: Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pensilvania, Georgia, Arizona, New Hampshire, Virginia Occidental y Montana. La organización prevé ampliar la iniciativa a por lo menos una docena de estados.

En un comunicado obtenido por Fox News Digital, Make Liberty Win señaló que los “socialistas autodenominados” se presentan a cargos públicos y ganan dentro del Partido Demócrata, como ocurrió con el recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La campaña busca movilizar a activistas jóvenes y universitarios para tocar las puertas de más de dos millones de votantes en estados clave.

La inyección de dinero llega en un momento en que, según una proyección de finales de agosto del Republican State Leadership Committee —el comité republicano encargado de las elecciones estatales—, los demócratas podrían gastar tres veces más que los republicanos en esas contiendas. Make Liberty Win considera que su inversión puede ayudar a reducir esa diferencia.

Make Liberty Win promueve un Gobierno federal más reducido y la devolución de poder a las legislaturas estatales. Su estrategia se centra en el trabajo de campo y las llamadas telefónicas en apoyo de candidatos, en lugar de entregarles dinero directamente.