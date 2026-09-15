Massie lee los artículos del 'impeachment' contra Pete Hegseth

El congresista Thomas Massie, republicano por Kentucky, leyó este martes los artículos del impeachment contra el secretario de Guerra Pete Hegseth en el pleno de la Cámara de Representantes.

La denuncia de Massie se basa en la continuación de las hostilidades de Estados Unidos tras el fin del periodo máximo de combate de 60 días sin autorización del Congreso. Massie señaló que los combates en Irán habían continuado mucho más allá del máximo de 60 días, e incluso después de un periodo opcional de reducción de tropas de 30 días.

"El secretario Hegseth abusó de los poderes de su alto cargo", afirmó Massie.

El legislador de Kentucky perdió a principios de este año su candidatura a la reelección frente a un rival respaldado por Trump. Desde hace tiempo se muestra crítico con las intervenciones en el extranjero y ha demostrado su disposición a oponerse a su partido en esta cuestión.

Es poco probable que Massie consiga que se someta a votación los artículos de destitución.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.





© Just The News