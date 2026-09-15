“El enemigo es China”: experto en tecnología cuestiona el freno al desarrollo de la IA y acusa a Anthropic y OpenAI de desatar el miedo para debilitar a la competencia

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de septiembre, 2026

El experto en tecnología Ismael El-Qudsi cuestionó este lunes durante una entrevista en Voz News la reciente postura de los líderes de OpenAI y Anthropic a favor de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y advirtió que un eventual acuerdo entre ambas compañías podría terminar beneficiando principalmente a China. Durante la entrevista con la presentadora y directora ejecutiva del noticiero, Karina Yapor, El-Qudsi destacó que resulta llamativo que los CEO de dos empresas que son “rivales, bueno, feroces” coincidan en pedir límites al desarrollo de nuevos modelos de IA.

“La realidad es que lo que nos sorprende a todos es que se hayan puesto de acuerdo el CEO de OpenAI y el CEO de Anthropic”, afirmó El-Qudsi, quien sostuvo que ese freno también favorecería a ambas compañías porque ya se encuentran en la cima del sector. “Cualquier otra IA que esté ahora desarrollándose ya parte de un estado mucho más bajo y ellos dos están en la cima”, explicó. Sin embargo, señaló que “a quien realmente beneficiaría sería a China” y respaldó la negativa del presidente Donald Trump a aceptar una estrategia de ese tipo. “Todos sabemos que ese acuerdo es imposible”, afirmó, al considerar que un año en tecnología, y especialmente en IA, representa un período enorme de avances.

El-Qudsi también cuestionó que las empresas tecnológicas estén realmente interesadas en una regulación que limite sus propios desarrollos. “El enemigo no es OpenAI, el enemigo no es Anthropic, el enemigo es China realmente”, sostuvo. A su juicio, compañías como Microsoft se han sumado a la discusión regulatoria “de cara a la galería”, mientras que las grandes empresas tendrían un interés económico en impedir que aparezcan nuevos competidores.

“Lo que quieren es que nuevas empresas no surjan”, afirmó El-Qudsi, quien recordó que Anthropic se prepara para salir a bolsa y que OpenAI también podría hacerlo. Según explicó, “mala noticia, mala prensa, ruido alrededor de la IA” perjudicarían los intereses de estas compañías.

El experto también criticó a los legisladores estadounidenses por quedarse rezagados frente a los avances tecnológicos y cuestionó el modelo regulatorio europeo. “Mucha regulación contribuye al freno a la innovación”, aseguró, destacando que Estados Unidos ha sido históricamente pionero en este campo.

Sobre la creciente politización del debate, El-Qudsi sostuvo que la discusión debe entenderse principalmente como un asunto geopolítico. Comparó la situación con “el dilema del prisionero” y señaló que, aunque lo ideal sería que Estados Unidos y China acordaran reglas comunes, ninguno puede permitirse frenar su desarrollo unilateralmente.

Finalmente, descartó que la IA constituya una amenaza existencial tan inmediata como algunos advierten. “No creo que sea tanto riesgo como nos quieren hacer ver”, afirmó el experto en tecnología.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.