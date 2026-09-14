Trump descarta intervenir en el caso Lindsay Clancy: “Es un asunto estatal”
La reacción presidencial llega después de que Kevin Reddington, abogado de Clancy, pidiera públicamente a Trump que indultara a su cliente, a pesar de reconocer que el presidente carece de autoridad para indultar en un asunto estatal.
El presidente Donald Trump señaló este domingo, en declaraciones a periodistas en la pista del aeropuerto de Shannon, en Irlanda, al partir hacia EEUU, que no tiene intención de intervenir en el caso de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, tras la petición pública de su abogado de que le conceda un indulto.
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El primer juicio acabó en nulo a principios de septiembre, cuando el juez William Sullivan disolvió al jurado tras cerca de una semana sin veredicto. Según jurados que hablaron con NBC10 Boston, el panel quedó 11 a 1 a favor de considerarla no responsable penalmente por demencia. El fiscal Timothy Cruz aún no ha dicho si habrá otro juicio.
"No hay ganador aquí": la respuesta de Trump
Según informó Fox News, cuando se le preguntó directamente si indultaría a Clancy, Trump describió el caso como "muy triste", pero subrayó que se trata de un "asunto estatal", no federal. "No hay ganador aquí. No hay victoria, hagas lo que hagas. Tres niños están muertos", declaró el presidente.
Trump añadió que la resolución debe llegar desde el ámbito local, aunque elogió la labor del letrado defensor: "Es un buen abogado. He oído de otras personas que es un muy buen abogado. Espero que puedan arreglarlo. Es algo que tienen que arreglar ellos… No hay victoria ahí".
La petición de indulto y los límites constitucionales
La reacción presidencial llega después de que Kevin Reddington, abogado de Clancy, pidiera públicamente a Trump que indultara a su cliente, a pesar de reconocer que el presidente carece de autoridad para indultar en un asunto estatal. Reddington había expresado su esperanza de que Trump pudiera, al menos, influir en el desenlace del caso.
En declaraciones anteriores, Trump ya había advertido de que Clancy tendría que "pagar el precio" por las muertes, aunque reconoció la gravedad de su estado mental.
Clancy, de 36 años y exenfermera, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes en 2023 de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.
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El abogado David Meier remitió el escrito, recogido por The Boston Globe. El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, había declarado el viernes el juicio nulo porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime.
"Patrick Clancy agradece al tribunal y a los miembros del jurado su arduo trabajo, su compromiso y su perseverancia", dijo Meier en nombre del padre. "La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y para lo que nunca habrá cierre".
El comunicado subraya el impacto emocional que supondría enfrentar otro juicio. "La perspectiva de revivir esta tragedia a través de otro juicio es extraordinariamente dolorosa: para Patrick, para su familia y para todos nosotros", añadió Meier.