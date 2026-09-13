Johnson afirma que el Congreso debe aprobar los cheques de 5.000 dólares prometidos por Trump

Publicado por Williams Perdomo 13 de septiembre, 2026

El presidente de la Cámara de Representante, Mike Johnson, afirmó que el Congreso deberá trabajar para alcanzar un consenso sobre la promesa del presidente Donald Trump de entregar cheques de 5.000 dólares a los estadounidenses, una propuesta que el mandatario condicionó a una victoria republicana en las elecciones de medio mandato.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC, Johnson se comprometió a trabajar para sacar adelante la iniciativa, aunque no garantizó que los ciudadanos recibirán el dinero si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso.

"Me comprometo a que el Congreso trabajará en ello y encontrará un consenso al respecto, como tengo que hacer con todo lo demás", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, al responder si garantizaba que los estadounidenses recibirían los cheques en caso de una victoria republicana en las elecciones de medio término.

Johnson señaló que alcanzar un acuerdo "lleva algún tiempo" y recordó que los republicanos cuentan con mayorías estrechas en el Congreso.

"Nunca hago grandes compromisos de antemano porque tengo que trabajar en ello, y eso es lo que hacemos todos los días", agregó.

Al ser preguntado sobre si estaba dispuesto a respaldar la promesa electoral de Trump, Johnson aseguró que trabajará de la mano con el presidente, como afirmó que hace habitualmente, para cumplir con los compromisos adquiridos con los estadounidenses.